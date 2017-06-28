CHP'li Özdiş: Sağlık Bakanlığı’nın inşaatlarında son 15 yılda kaç işçi hayatını kaybetti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Komisyonu Üyesi İbrahim Özdiş, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a son 15 yılda hastane inşaatlarında meydana gelen iş kazalarını sordu. Adana’da, 22 Haziran 2017 tarihinde öğle saatlerinde Şehir Hastanesi inşaatında çıkan yangında basından öğrenilen bilgilere göre 4 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını, 1 işçinin de yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini belirten CHP Milletvekili Özdiş, olayın doğruluğunun açıklanması gerektiğini savundu. Özdiş, "Sağlık Bakanlığı’nın inşaatlarında son 15 yılda kaç işçi hayatını kaybetmiştir?" diye sordu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren Özdiş, Sağlık Bakanlığı’na ait inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yapılıp yapılmadığını sordu.

"Denetimler düzenli yapılıyor mu?"

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in önergesindeki Bakan Akdağ’ın yanıtlamasını istediği sorular şöyle: