CHP'li Özdiş: Aladağ'da rehabilitasyona neden izin verilmiyor?

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye Adana Aladağ'da çıkan yurt yangınıyla ilgili soru önergesi verdi. Soru önergesinde Özdiş, Aladağ İlçesi'nde yurt yangını faciasından etkilenen köylerde Sosyal Haklar Derneği'nin rehabilitasyon çalışması yapmasına izin vermeyen Aladağ Kaymakamlığı'na da tepki gösterdi.

Aladağ'da 29 Kasım 2016'da özel bir yurtta meydana gelen yangında 11'i çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gelişmeleri takip eden CHP'li Özdiş, yangından en çok etkilenen ailelerin oturduğu Aladağ'ın Köprücük ve Kışlak köylerinde çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon çalışması yapmak isteyen Sosyal Haklar Derneği'nin izin başvurusunun Kaymakamlık engeline takıldığı bilgilerinin 'üzücü' olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'de soru önergesi veren CHP Milletvekili, Kaymakamlığın 'rehabilitasyon çalışmaları ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılıyor' açıklamasına tepki göstererek, "STK'ların, kamu kurumlarıyla birlikte çalışma yapması süreci daha doğru ve hızlı bir sonuca ulaştırmaz mı?" dedi.

Kaymakamlığın açıklamasında belirttiği kamu kuruluşlarının da açıklanmasını isteyen Özdiş, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"Sosyal Haklar Derneği'nin 13-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapmak istediği, çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli kurs, seminer ve eğitim programına neden izin verilmemiştir? Aladağ Kaymakamlığı verdiği cevapta 'köylerde yürütülen sosyal, eğitsel ve rehabilitasyon çalışmaları kamu kurumları aracılığıyla yürütülmektedir' demiştir. Söz konusu faciadan etkilenen ailelerin bulunduğu köylerde hangi kurum ve kuruluşlar tarafından ne gibi programlar, ne zamandan beri yapılmaktadır? Bu programlara katılımcı sayısı nedir? Bir derneğin gönüllü olarak, bir faciadan etkilenen ailelerin ve gençlerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışma yapması neden engellenmektedir? STK'ların, kamu kurumlarıyla birlikte çalışma yapması süreci daha doğru ve hızlı bir sonuca ulaştırmaz mı?"