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CHP'li Özdemir: Uludere'dekiler bilerek ve isteyerek mi öldürüldü?

CHP'li Malik Özdemir, GenelKurmay Başkanı Necdet Özel'e, Uludere'de yaşananları sordu

24 Nisan 2012 20:13

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Sivas Milletvekili, Uludere olaylarını araştırma komisyonu üyesi Malik Ecder Özdemir, TBMM’nin 23 Nisan Resepsiyonu’nda, "Yargı gizlilik kararı aldı. Buna kimse riayet etmiyor” diyen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e, Uludere’de ne gizlendiğini sordu. Kurumların gizlilik noktasında ittifak kurduklarına dikkat çeken Özdemir, kurumların ağız birliği etmişçesine yaptıkları açıklamaların yeni kuşkuları gündeme taşıdığını söyledi ve “Terörist olmadıkları bilindikleri halde birileri tarafından bilerek ve isteyerek mi öldürülmüştür” diye sordu.

Özdemir’in yazılı açıklaması şöyle:

“Genelkurmay Başkanı’nın Uludere değerlendirmesi, bir süre önce Başbakan’ın, Milli Savunma Bakanı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Diyarbakır Özel Yetkili Savcısının açıklamalarını hatırlatmaktadır. Adı geçen bütün kurumlar bu konuda adeta ağız birliği içindeler. Uludere vahşetiyle ilgili gizlilik ittifakı oluştuğu gözlemlenmektedir. Herkes, gizlilik zırhına bürünerek bu konudaki sorumluluğu üstünden atmaya çalışmaktadır.

Olayın özü şudur; bundan yaklaşık 4 ay önce, kendi savaş uçaklarımızla çoğunluğu çocuklardan oluşan 34 yurttaşımızı öldürdüğümüz bir gerçektir. Bu olayı araştırmak için kurulan alt komisyonun üyesi olarak ben ve bütün kamuoyu ‘bu olayın başından beri yanlış bir istihbarattan kaynaklanan vahim bir hata olduğu’ düşüncesindeydik.

Ancak bu açıklamalar silsilesi, toplumdan ve bizden gizlenen, olayın başka bir boyutu var endişesi yaratmaktadır. Olay basit bir istihbarat hatasından kaynaklanmamakta mıdır? Terörist olmadıkları bilindikleri halde, bilerek ve isteyerek mi öldürülmüştür? Sayın Başbakan’ın toplumda yaratılan bu acı ve travmayı daha fazla sürüncemede bırakmadan gerçekçi bir açıklama yapmasını beklemekteyiz.”

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