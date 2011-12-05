CHP’li Özdemir: Sivas olaylarını PKK’ya yıkacaklar







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Sivas Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Malik Ecder Özdemir, 18 yıldır süren Sivas davasında yeni senaryolar hazırlandığını iddia etti. Özdemir’e göre, 6 Aralık duruşmasında ‘zamanaşımı’ kararı çıkacak. Daha sonra Malatya Özel Yetkili Mahkeme, Sivas’taki olayların PKK tarafından işlendiğine dair bir iddianame hazırlayacak. Özdemir, “Laik cumhuriyete kalkışma unutturulmak isteniyor. Toplumsal hafıza silinmek isteniyor. Bütün amaç bu.”

‘Servis edilmiş haberler’



CHP’li Özdemir, Sivas davasının ‘zamanaşımına’ girmesi için bugüne kadar uzatıldığını ve ipuçlarının verildiği yeni senaryoların hayata geçirileceğine dikkat çekti. 12 Haziran Genel Seçimleri öncesinde ulusal bir gazetenin Sivas olaylarının ölen 4 PKK’lı tarafından yapıldığını manşetten duyurduğunu anlatan Özdemir, “Bu haber Sivas olaylarına yeni boyut kazandırma çabasıydı. PKK’yı savunacak değilim. Ancak, Madımak Oteli önünde toplanan ve oteli yakanlara baktığımızda bu iş PKK’nin ilgi alanında olmadığı bir eylemdir. PKK’ya fatura etme çabasına girilmiş haberdi. Bu öyle masum biçimde hazırlanan bir haber gibi görünmüyor. Hazırlanmış ve servis edilmiş gibi görünüyor.”

‘Malatya’da alt yapı hazırlığı’



“Bütün mesele, 2 Temmuz günü laik cumhuriyete kalkışmayı toplum hafızasından silmek. Unutturmak" diyen Özdemir, “Bildiğim kadarıyla bunun alt yapısı Malatya Özel yetkili Mahkeme tarafından hazırlanıyor. Oysa, bu gazetenin ortaya attığı PKK iddiasıyla ilgili o günden bugüne ne savcılar, ne Adalet Bakanlığı bir adım atmadı. Şimdi, benim endişem, özel yetkili mahkeme ‘gizli tanık’ ve ‘ihbar mektuplarıyla’ bir çıkış yapacak. Bu çıkış PKK’nin üzerine yıkma çıkışı diye tahmin ediyorum”.

‘Alevi-Sünni çatışması’



Çorum ve Maraş olaylarına bakıldığında Sivas olaylarının daha kolay okunabildiğini anlatan Özdemir, “Madımak’da yapılanlar, Alevi- Sünni çatışması yaratmaktı. Laik cumhuriyet bir kalkışmaydı. Bu olayların PKK ile yakından uzaktan ilgisi yoktur.”

“Sanıkları kurtarma operasyonu değil”



“Olaylara baktığımızda, binlerce kişinin ‘Cumhuriyetin temeli burada atıldı. Burada yıkılacak’, sloganları attığını hatırlatan Özdemir, “Bu iktidarın kendi adamlarını kollama ve kurtarma operasyonu değil. Yani, 15-20 kişinin kurtarılması kadar basit değil. Zaten, yurtdışına kaçıp yakalanamayanlar, kırmızı bülten olsa da elini kolunu sallayarak Türkiye’ye dönenler. Tüm mesele olayın boyutlarının toplumdan gizlenmesi.”



1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 37 kişinin yanarak hayatını kaybettiği olayda, dosyası ana davadan ayrılan 7 kişi yargılanıyordu. Davanın bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak, Türkiye’de öldü. Yargılanan 6 kişi için savcı zaman aşımı talep etti. Yarınki duruşmada ‘zaman aşımı’ kararı çıkarsa 18 yıldır devam eden Sivas davası kapanacak