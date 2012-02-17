CHP'li Özdemir: MİT operasyonlarının Uludere ile ilgisi var mı?

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Heron görüntülerinde bölünen iktidar ve muhalefet arasında tartışma dinmiyor. TBMM Uludere Olaylarını İnceleyen Komisyonun CHP’li üyesi Malik Ecder Özdemir, "kaçakçı mı, terörist mi belli değil" diyen AKP’lilere, “Kaçakçı oldukları belli değil diyorlarsa; bunlar terörist diyebiliyorlar mı?” dedi. Özdemir’e göre, köylülerin kullandıkları güzergah, çok sayıda katır, arabalar kaçakçıların terörist olmadıklarını gösteriyor. “Bunları ayırt etmemek için kör olmak lazım” diyen Özdemir, “Peki AKP’li arkadaşlar bunlar kaçakçı değil diyebiliyorlarsa, terörist diyebiliyorlar mı?” diye sordu.



Genelkurmay’da benzer kayıtlar var mı?



Özdemir’e göre, bundan sonraki süreç Genelkurmay’ın vereceği yanıtlarda gizli. “Genelkurmay’ın, bundan önce buna benzer görüntüler olup olmadığını yanıtlaması lazım. PKK ve kaçakçıları kaydeden Heron görüntülerin var mı? Ayrıca, başka insansız araçlarla çekim yapılmış mı?” bunlara yanıt verilmesi önemli” dedi.



‘Vur emrini kim verdi’



Heron görüntülerinden sonra ‘Bu görüntülerle bombalama olmaz’ kanaati oluştuğuna dikkat çeken Özdemir, “En can alıcı soru; vur emrini kimin verdiğidir. İstihbarat bilgisine dayanarak bu emri kim vermiştir. Genelkurmay’ı ikna eden gerekçelerin ne olduğunun anlaşılması lazım” yorumunda bulundu.



MİT operasyonlarının ilgisi var mı?



Özdemir, son MİT operasyonlarının dikkat çekici olduğunu vurguladı ve “Uludere olaylarından sonraki açıklamalar ve sonrasındaki operasyonlara bakıldığında, PKK kaynaklı MİT ajanları acaba Genelkurmay’ı yanıltmış olabilir mi ya da KCK içindeki MİT’çilerden bir şey olabilir mi? Kurumlar içindeki kavganın boyutuna baktığımızda, MİT’in içindeki bazı unsurların Genelkurmay’ı hataya düşürme adına işlem yapmış olabilir mi?" diye sordu.