CHP’li Özdemir: Kuran'ın seçmeli ders olması anayasaya aykırı

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, AKP ve MHP’nin ortaklaşa verdiği “Kuran-ı Kerim’in seçmeli ders olarak okutulması önergesinin Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Özdemir, yazılı açıklamada “Mevcut müfredatta bulunan ve AİHM kararlarında da anayasaya aykırı olduğu bilinen zorunlu din derslerinin seçmeli hale getirilmesi beklenirken AKP çıtayı biraz daha yükselterek sadece İmam Hatiplerin orta kısmını yeniden açmakla kalmayıp, bütün bir eğitim sistemini İmam Hatipleştirmektedir” dedi.

Özdemir’in açıklaması şöyle:

Bu önergenin yasalaşmasıyla AKP, Cumhuriyetle hesaplaşma projesini bir adım daha öne taşımış olacaktır. Üniversitelerde fiili durum yaratılarak getirilen türban serbestisi, ilköğretime taşınacaktır. Bu gidişin son halkası Hilafetin yeniden ilan edilmesidir. Görünen o ki; AKP bu hedefini, TBMM’de bulduğu geniş destekle yapacağı yeni anayasada gerçekleştirecektir