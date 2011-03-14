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CHP'li Özdemir: Cezaevlerindeki ortak sorun uzun tutukluluk süresi

Özdemir, son üç buçuk yılda inceledikleri 28 cezaevinden en kötüsünün Van M Tipi, Buca ve Diyarbakır olduğunu söyledi.

14 Mart 2011 02:00




Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM İnsan Hakları Cezaevlerini İnceleme Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Malik Ecder Özdemir,  son üç  buçuk yılda inceledikleri 28 cezaevinden en kötüsünün Van M Tipi, Buca ve Diyarbakır olduğunu söyledi. 


Tek kişilik hücrede üçlü ranza 

"Buca'da tek kişilik hücrelere üçlü ranza yerleştirilmiş. Üst ranzada yatanın başı tavana değiyor" diyen  Özdemir,  Van M Tipi'nde  yere serilen  yataklarla mahkumların yaşamaya çalıştıklarını anlattı.

CHP'li Özdemir, son 3.5 yılda  askeri ve sivil  cezaevinde , fiziki koşulları, insan hakları,  açısından yerinde yapılan  incelemeleri T24'e değerlendirdi.


Kadınların su çilesi

Buca'da Kadınlar Koğuşu'ndaki manzarayı 'insanlık dramı' diye niletelendiren Özdemir, "Koğuşlar 70-80  kadın kalıyor. Yıkanmak için su taşıyorlar. Çektikleri işkence tahmin edilemez".


 Siyasi işkenceye dönüşüyor

Diyarbakır Cezaevi'nde  gencecik çocukların  örgüt üyeliği, çete, kap-kaç  ve bir çok suçlardan tutuklandığını anlatan Özdemir,   "Genç bir çoçuk bana Türkiye'de, 'adalet, polisin dinlemesinden ibaret' dedi. Türkiye'de hukukun işlemediğini anlatıyor bu sözler. Çete üyeliğinden tutuklanan bir  çocuk  9 aydır mahkemeye çıkmamış.  Bir başka olaya bakıyorsunuz?  Oğlunu ilk arayan baba olduğu için  onu da cezaevine almışlar. Yani tutukluk  siyasi  işkenceye dönüşmüş."


Devlet beni unuttu mu?

"Allah kimseyi düşürmesin" diyen Özdemir. uzun tutukluluk süresinin ortak sorun olduğuna dikkat çekti. CHP'li  Özdemir, "İnsanları psikolojik olarak yıkıyor.İçeri girdikten bir süre sonra, 'Devlet beni unuttu? Kimse hatırlamıyor? Buradan çıkamam?  duygularına kapılıyorlar. Ben, buna tanıklık ettim. Çok ağır bir işkence bu yaşananlar".

TBMM Cezaevleri İnceleme Komisyonu, Silivri, Erzurum, Van, Muş, Batman, Tekirdağ, Edirne, Hasdal, Adana Pozantı. Ankara Sincan, İstanbul Metris'inde içinde bulunduğu 28 cezaevi incelemesi yaptı.

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