CHP'li Özdemir: Adalet Bakanlığı, cezaevi raporlarını dikkate almıyor

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir, “AKP döneminde cezaevleri ölüm kampına dönüştü” dedi. Özdemir, komisyon raporlarının Adalet Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Pozantı’yı bakanlık dikkate almadı

30’a yakın cezaevi ziyaretinde bulunulduğunu ve raporlar düzenlediğini anlatan Özdemir, şunları söyledi: Raporlarımızın bir yaptırım gücü yok. Adana Pozantı Cezaevi’ne gittik. 8-10 çocuğun akşam 5’ten sonra üstlerine kapı kilitlenerek aynı koğuşta kalmalarını doğru olmadığını komisyon raporumuzda belirtmiştik. Bunu da ‘mahkumlar arasında cinsel tacize varıncaya kadar her türlü yanlış işler yapılabilir. Kötü muamele yapılabilir” diye raporumuzda yer vermiştik. Van F Tipi’ne gitmiştik. Cezaevi koşullarının çok kötü olduğunu derhal yıkılması gerektiğini söylemiştik. Van’da deprem olduktan sonra cezaevinin duvarları yıkıldı. 200’e yakın tutuklu ve hükümlü firar etmişti. O firar eden 200 kişiden kaç kişi firarda, kaç kişi döndü bilmiyoruz.

Osmaniye, Mardin, Gaziantep kapasitenin üç katı

Meclis Cezaevi Komisyonun, daha gazla cezaevi incelemesi gerektiğine dikkat çeken Özdemir, kapasitelerinin üç katı dolulukta olan, son gidilen Osmaniye, Gaziantep ve Mardin cezaevlerinin alarm verdiğine dikkat çekti. Mardin Cezaevi’nde 282 mahkumun yerde yattığını hatırlatan Özdemir, “ 20 kişilik kadın koğuşunda 62 mahkum kalıyor. Tek bir tuvalet var”.

Hiçbir rahatsızlığı olmasa bile tuvalette sıraya dayanamaz. 62 mahkumun hiç birinde sağlık probleme olmasa bile tek bir tuvalette sıraya dayanamayacağını anlatan Özdemir, Ceza Yasası’nın topluma kazandırma hükmünün hiçe sayıldığını söyledi.

‘Ahıra doldurur gibi insanları’

Cezaevlerinin suçlu suçsuz demeden doldurulduğunu söyleyen Özdemir, “Bir ahıra hayvan doldurur gibi insanları içeri atıyorlar. İçeri sağ girenler ölü çıkmıyor. Karşılaştıkları muameleler yüzünden devlete düşman olarak çıkıyorlar."

Diyarbakır’da 75 yaşındaki baba

Diyarbakır Cezaevi’nde daha önce yaptıkları bir incelemede 75 yaşındaki bir babanın öyküsünün yürekleri yaktığını anlatan Özdemir, “ Oğlu uyuşturucudan yakalanıyor. Babasını telefonla arayarak tutuklandığını söylüyor. Ama, polise göre, en son aranan kişi suç ortağı olduğu için baba da cezaevinde.”