CHP'li Ören: Uludere istihbaratını kim verdi?

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA





CHP’nin Uludere baskısı sürüyor. Yerinde inceleme yapan, görgü tanıklarıyla bir araya gelen inceleme heyetindeki isimlerden Manisa Milletvekili Hasan Ören, “Bu AKP için en kolay yanıtlanacak soru. Bombayıbasan belli. Pilota, istihbaratı kimin verdiğini sorsunlar. AKP bu kadar kolay bir soruyu yanıtlamazsa bu işin altında kalır”.



‘ Fişekle uyarı PKK’lı olmadıklarını gösterir’



Uludere’den Diyarbakır’a geçen CHP heyeti, hükümet kanadından gelen açıklamaları T24’e değerlendirdi. Manisa Milletvekili Hasan Ören, hükümet sözcüsü Bülent Arınç’ın, operasyon öncesi ‘işaret fişekleri atılarak uyarıldıkları’ açıklamasına, “ Arınç, bu açıklaması, oradaki gurubun PKK’lı olmadıklarının bilindiği anlamına geliyor. Demek ki; PKK’lı değillermiş.Terörist değillermiş”.

Ören, yanıtlanması gereken tek sorunun, “ Emri veren kim” olduğuna dikkat çekti ve “ Bombayı bırakan jetlerin pilotları bir yerden emir aldı. Neye istinaden bu emri aldılar. Kim verdi bu emri. Bu yanlış istihbarat nereden kaynaklandı”.

Kaçakçılık geçmişinin eskilere dayandığını anlatan Ören, “ Yılardır bu işin yapıldığını söylüyorlar. Devletin yetkili organları bunları biliyor. O zaman bu yanlış istihbarat açıklanmalı”.

“Yatak odasını izleyen devlet’

“İstihbarat örgütleri yatak odalarına kadar izleme yapıyor” diyen Ören, “ Operasyona ait 4 saatlik görüntü var. Kimin talimat verdiği bellidir Ergenekoncular veremez hepsi içeride. Derin devlet diyemez onlar da içeride. Emri vereni açıklasınlar”.