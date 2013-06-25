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CHP'li Oran: Yeterli kadın polis mi yok?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İstanbul'da Gezi Parkı protestolarında gözaltına alınan kadınların soyularak, erkek polisler tarafından arandığı iddiasını TBMM'ye taşıdı

25 Haziran 2013 20:43

Hülya Karabağlı/ANKARA

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Umut Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e yönelttiği soru önergesinde, "Gezi Parkı protestosu nedeniyle 31 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan kadın vatandaşların, Emniyet Müdürlüğü’nde çırılçıplak soyularak 'ince aramaya' tabi tutuldukları doğru mudur? İnce aramanın gerekçesi nedir?" diye sordu.
 

Yeterli kadın polis mi yok?


 Oran’ın, Bakan Güler’e yönelttiği diğer sorular şöyle:

 - Kadın şüphelilerin elle çırılçıplak aranmasının erkek polis memurlarınca yapılmasının gerekçesi nedir? İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeterli kadın polis memuru yok mudur?

 - Avukat Efkan Bolaç’ın, 24 Haziran 2013 tarihinde +1 TV’de yaptığı açıklamada sözünü ettiği, bu konuyla ilgili olarak hakkında suç duyurusunda bulunulan polis memurları kimlerdir, görev yerleri neresidir, haklarında idari inceleme başlattınız mı, soruşturma sonucu ne oldu?


 Boyun ve omurda zedelenme


 - Efkan Bolaç’ın müvekkilinin parmak izinin 10 polis memurunca alınması nedeniyle boynu ve omurunda zedelenme oluşması gözaltı prosedürünün doğal sonucu mudur?

 - Polis memurları hangi durumlarda şüphelileri çırılçıplak üst aramasından geçirmektedir?

 - Narkotik suçlusu ya da kendisine zarar verme olasılığı yok ise bir zanlının detektörle aranmak yerine çırılçıplak soyularak üst aramasının yapılmasının gerekçesi nedir?

 

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