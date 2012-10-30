CHP'li Oran: Provokasyon istihbaratı kimden?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “29 Ekin öncesinde provokasyon istihbaratının içeriği ve kaynağı nedir” diye sordu. Oran, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, Ulus hatırlatması yaparak, “Emniyet Genel Müdürlüğü personeline halkın üstüne biber gazı atma emri kim tarafından, hangi tarihte verilmiştir? Yaşanan olaylarda Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen vatandaşa kaç adet biber gazı atılmıştır?” diye sordu.

Umut Oran, birinci Meclis’in önünde yaşananları Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Oran Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Şahin’e ayrı sorular yönlendirdi.

Oran, önergesinde şu görüşlere yer verdi:

“AKP’nin baskıcı devlet anlayışına rağmen kutlamalara gölge düşmedi ve yurttaşlar polis devleti baskısını göze alarak cumhuriyetine sahip çıktı. Bir başbakan genci yaşlısı çocuğuyla cumhuriyetine sahip çıkan vatandaşına bu eziyeti nasıl mazur görebilir, nedir kendi halkından bu kadar nefret edip kin duymasının nedeni?”

Oran’ın başbakana soruları şöyle.

-Ulus’ta 29 Ekim’i coşkuyla kutlayan 40’a yakın sivil toplum örgütü ile CHP ve destek veren diğer partilerden hangisinin illegal unsurlarla ilişkisi vardır? ‘illegal’ diye nitelediğiniz kurum, kuruluş, yapılar kimlerdir? Bu illegal unsurlar hangi yasadışı eylemleri gerçekleştirmiş ve haklarında hangi işlemler yapılmıştır? Provokasyon istihbaratının içeriği ve kaynağı nedir?

Barikatları kaldırın talimatını kim verdi?

-Barikatları kaldırma direktifini ben vermedim. Yaralı polisler var. Onlar görülmüyor yalnız su ve biber gazı görünüyor. Polis görevini yapmadı” açıklamanız karşısında, sizin deyiminizle “görevini ihmal eden” polis yöneticileri hakkında herhangi bir işlem yaptınız mı? Görevini yapmayan polisler kimlerdir? Barikatları kaldırma direktifini kim verdi?

Oran’ın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e yönelttiği sorular şöyle:

-29 Ekim 2012 tarihinde Ankara Ulus’ta yapılan bayram kutlamaları sırasında Bakanlığınıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü personeline halkın üstüne biber gazı atma emri kim tarafından, hangi tarihte verilmiştir?

Vatandaşa kaç adet biber gazı atıldı?

-Yaşanan olaylarda Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen vatandaşa kaç adet biber gazı atılmıştır?

-Tarafınızca daha önce “uygun eğitim almış personel tarafından kullanıldığında insan sağlığına zararı olmadığı” beyan edilen biber gazı sebebiyle kullanıma girdiği tarihten 2012 yılına kadar kaç ölüm ve yaralama vakası yaşanmıştır?

-Bayram kutlaması sırasında, vatandaşlara yönelik orantısız şiddet uygulanırken, Türk Bayrağı açmak isteyen vatandaşlar tekmelenirken, gençten yaşlısına, kadından erkeğine kadar uzanan vatandaşlara biber gazı atılırken helikopterden olayları izlediğiniz basına yansımıştır. Helikopterde bu olayları izlerken, orantısız şiddet uygulamasını engellemek için hangi girişimlerde bulundunuz?

Bayrak yasadışı örgüt kanıtı mı?

-Türk bayrağı açan bir kadına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’ndan su sıkan yine Türk bayrağı açan bir vatandaşa tekme atan personele karşı hangi adli ve idari işlemler başlatılmıştır? Türk Bayrağı taşımak suç unsuru, bayrak da yasadışı örgüt kanıtı mıdır?