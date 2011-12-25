CHP'li Oran: Kıyak zammı almayacağım

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, kıyak zammı almayacağını belirterek "Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşerek yasa iptal edilene kadar ortaya çıkan hak edilmemiş gelirin halka aktarılmasını önereceğim" açıklamasını yaptı.



CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM’de emekli milletvekillerine yapılan kıyak zammı almamak için girişimde bulunacağını, konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek öneride bulanacağın söyledi. Oran, "Genel Başkan’a yasa iptal edilene kadar ortaya çıkan hak edilmemiş gelirin halka aktarılmasını önereceğim. Ben bu maaşı almayacağım ama mevzuat nedeniyle mecbur kalınırsa gelen paranın tamamını burs olarak dağıtıp, gelen ve harcanın meblağı ayrıntılarıyla www.umutoran.com’dan duyuracağım" dedi.



Emekli milletvekili maaşlarına yapılan kıyak zamma tepki gösteren Umut Oran yazılı bir açıklama yaptı. Oran, "Yapılan düzenlemeyi vicdanla bağdaştırmak mümkün değil. Bugün Türkiye’de asgari ücretlilere yüzde 10, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4 oranında zam yapılıyor. Milletin kendisine yüzde 10 zammı çok görüp, vekiline yüzde 75 zam yapmayı kimse açıklayamaz. Bunun adı kıyak ayrıcalıktır ve bu Meclis’in itibarına da gölge düşürüyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'na öneri götürecek



Bu düzenlemenin anayasanın en temel ilkesi olan eşitliğe aykırı olduğunu vurgulayan Oran, "Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’ne iptali istemiyle başvuruda bulunulması için herkese çağrıda bulunuyorum. Genel Başkanımızla da en yakın zamanda görüşerek, bu yasal düzenleme iptal edilene kadar bu yasa dolayısıyla ortaya çıkan hak edilmemiş gelirin halka aktarılması için bir öneride bulunacağım" dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de yasayı veto etmesi çağrısında bulunan Oran, "Kamuoyu vicdanında büyük infial yaratan, eşitlik ilkesine aykırı olan bu yasayı tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndersin. Halkın hassasiyetleri ve demokrasinin temel ilkeleri dikkate alınsın. Hatadan dönmek hâlâ mümkün" dedi.



CHP olarak bu düzenlemeye karşı çıktıklarını ve karşı çıkmaya da devam edeceklerini belirten Umut Oran’ın açıklaması şöyle: "Bu kapsamda, partimin ilkeleri doğrultusunda da ben bireysel olarak, önerilerimin takipçisi olacağım, bu yasal düzenlemenin getirdiği haklardan yararlanmak istemiyorum, bunun için gerekli girişimlerde bulunacağım. Ancak mevzuat açısından bunu engelleyemeyerek, mecburen ve otomatik olarak bu düzenlemenin bana da uygulanması durumunda ilk andan itibaren buradan gelecek meblağın tamamını burs olarak ihtiyaç sahibi gençlerin okuması için harcayacağım. Bu şekilde gelen ve harcanan parayı da her ay kişisel web sayfam olan www.umutoran.com’dan ayrıntılı olarak duyuracağım." Oran, TBMM’de kıyak zammın yapıldığı saatlerde CHP PM toplantısında olduğunu belirttiği açıklamasında şunları kaydetti: "Bu arada şunu da belirtmek isterim ki TBMM Genel Kurulu’nda söz konusu görüşmenin yapıldığı saatlerde CHP Parti Meclisi toplantısındaydım ve bu nedenle ret yönünde oy kullanamadım. Ayrıca o tarihte böyle bir düzenlemenin sürpriz önerge şeklinde TBMM’de görüşüleceğinden de haberim yoktu."

