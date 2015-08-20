CHP'li Oran: Hükümet kurulamaması vatandaşın borç yükünü 2 ayda 1,500 lira arttırdı

CHP'li Umut Oran, 7 Haziran'dan bu yana koalisyon kurulmaması için özel çaba sarf eden siyasi aktörlerin yarattığı belirsizlikle artan kurun ekonomiye darbe vurduğunu söyledi. Oran, doların 2,96 TL'ye çıkması nedeniyle dış borcun sadece iki ay içerisinde 116,4 milyar lira, kişi başına düşen borç yükünün de 1,498 lira arttığına dikkat çekti.

“Vatandaşın siyaseti tıkayan, ülkeyi hükümetsiz bırakan Erdoğan, Davutoğlu ve Bahçeli’ye sandıkta gereken cezayı vereceğini” ifade eden Oran yazılı bir açıklama yaptı.

CHP'li Oran, “7 Haziran seçimleri sonrasında aradan geçen 64 günde Erdoğan ve Davutoğlu’nun koalisyon istemeyen, ipe un seren tavırları ve Bahçeli’nin her şeye ‘hayır’ diyen duruşu nedeniyle yaşanan siyasi belirsizliğin kurdaki artışla birlikte Türkiye’nin dış borcunu 116,4 milyar TL artırdığını” iddia etti.

Doların 2.96 TL’ye çıkması nedeniyle vatandaşın sırtına 1,500 lira ek borç yükü bindiğini öne süren CHP’li Oran şu açıklamalarda bulundu: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 45 günlük süreyi sadece Ahmet Davutoğlu ile geçirerek, hükümet kurulmaması için adeta özel çaba sarf etmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de her şeye ‘hayır’ diyen tavrı nedeniyle bütün ülke ateşten gömlek giydiği günlerden geçmektedir.”

'2 buçuk ayda dolar yüzde 11 arttı'

Oran, 7 Haziran seçimlerinden bu yana doların, TL karşısında yüzde 11 (30 kuruş) değer kazandığına işaret ederek, “5.056 dolar olan kişi başına dış borcun Türk parası cinsinden karşılığı 7 Haziran 2015 itibariyle 13.467 TL ediyordu. 20 Ağustos’taki 2,96 TL’lik dolar kuruyla bu miktar 14,965 liraya ulaştı. Yani dış borçta sadece iki buçuk ay gibi bir sürede kişi başına ekstra 1,498 TL yük geldi” dedi.

Doların 1 Kuruş artmasının, “kamunun dış borcunun TL karşılığını 1.1 milyar, özel sektörün borç yükünü 2.8 milyar; Türkiye’nin toplam dış borç yükünü ise yaklaşık 4 milyar lira büyüttüğünü” ifade eden Oran, “Dolardaki her 1 Kuruşluk artış, vatandaş başına düşen dış borç miktarında 51 liralık artış anlamına geliyor” dedi.

‘Kurdaki artış zam olarak yansıyor’

Oran, dolardaki artışın zamları da beraberinde getireceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Dolar kurundaki yüzde 10’luk artış, enflasyonu 1,5 puan kadar yükseltiyor. Türkiye, üretiminde yüksek oranda ithal girdi kullanılıyor. Kurdaki artış üretim maliyetlerini artırarak piyasaya zam olarak yansıyor. İthal girdiye aşırı bağımlı bu yapıda TL’de değer kaybının hızlanması nedeniyle ulaşımdan, doğalgaza, giyimden, gıda ürünlerine, kırtasiye malzemelerinden elektriğe birçok kalemde zincirleme zamların gelmesi kaçınılmaz.

Dünya petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, döviz kurundaki hızlı artış nedeniyle iç piyasaya yansımıyor. Ekonomide temel girdi olan enerji ürünlerinde aksine kura bağlı olarak yaşanacak artışlar, zincirleme biçimde tüm ürünlere yansıyacak.

7 Haziran gecesinde dahi koalisyon kurulmaması için açıklamalar yapan ve erken seçimi telaffuz etmeye başlayan Erdoğan-Davutoğlu ve Bahçeli üçlüsünün, ülkeyi 64 günde 116,4 milyar TL daha borçlu hale getirmesinin hesabını vatandaş sandıkta soracaktır, sormalıdır.”