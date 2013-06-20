CHP’li Oran: Haberi olmadan AKP üyesi yapılan binlerce polis var

Hülya Karabağlı/ ANKARA



CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in, 2011 seçimleri öncesinde Doğu ve Güneydoğu’da 3 bini aşkın polis memurunun haberleri olmadan AKP üyesi yapıldıkları duyumunun doğru olup olmadığını açıklamasını istedi. Oran’ın bakan Güler’in yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

- 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde Tunceli, Van, Şırnak, Hakkari, Bitlis gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan 3 bini aşkın polis memurunun kendi bilgi ve iradeleri dışında AKP üyesi yapıldıkları iddiası doğru mudur? Bu durumda olan kaç polis memuru vardır? Bu polislerin hepsi AKP üyesi olarak mı kayıtlara geçirilmiştir?

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Parti Bürosu ile irtibata geçip bu durumdaki memurların tam sayısını çıkarttınız mı?

- Kendi mesleki mevzuatına göre polis memurlarının siyasi parti üyesi olamayacağı bilindiğine göre bir polis bu kuralı bile bile niçin çiğnesin?

- Dolayısıyla kendi iradeleri dışında AKP üyesi yapılan bu polislerin mağdur olmaması için hangi önlemleri aldınız? Bu durum nedeniyle özlük hakları bakımından cezalandırılan, meslekten çıkartılan polis memuru oldu mu, varsa bunların sayısı kaçtır?

- Söz konusu polisleri yasa dışı biçimde AKP üyesi yapanlar kimlerdir? Haklarında bakanlık olarak girişimde bulundunuz mu, bu kişi/kişiler hakkında açılan bir dava var mıdır, varsa akıbeti nedir?

- Emniyet Genel Müdürlüğü personeline “ikinci şark” uygulamasını getirmenizin gerekçesi nedir?

- Bu uygulama sayesinde özellikle İstihbarat¸ TEM ve KOM Daire Başkanlıkları ve bağlı müdürlüklerindeki personelin şarka gönderilerek, yerlerine iktidara yakın isimlerin getirilmesinin amaçlandığı yönünde teşkilatta oluşan kanının gerçeklik payı nedir?

- İkinci Şark’a gitmesi gereken personelinizin toplam sayısı ile bunların illere ve şubelerine göre dağılımı nedir?



Emniyet yuvarlak uçlu mermi mi kullanıyor?

- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde “yuvarlak uçlu” mermi var mıdır? -Bu mermilerle vurulan bir insanın vücudunda çok büyük giriş-çıkış delikleri açıldığı, tedavisinin çok zor olduğu bilgisi doğru mudur?

- Yuvarlak uçlu mermileri EGM ve jandarma nerede kullanmaktadır, bunların satın alınma amacı nedir?

- Yuvarlak uçlu mermileri İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimleri hangi tarihten itibaren kullanmaktadır?