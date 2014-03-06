CHP'li Oran: Bir şirketin desteklenmesi ihale mevzuatına aykırı mıdır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Recep Tayyip Erdoğan’ın, Koç Grubunun aldığı MİLGEM ihalesinin iptali için işadamı Metin Kalkavan’la yaptığı görüşmede, “Ben hatta olaya İsmet’i de soktum. İsmet büyük olasılıkla görüşmede olacak” demesi üzerine, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Siz olaya ne zaman müdahil oldunuz, bir şirketin diğerlerine aleyhine desteklenmesi ihale mevzuatına aykırı değil mi?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

'Olaya İsmet’i de soktum'

Koç Grubu’nun kazandığı ancak sonradan iptal edilen Milli Gemi (MİLGEM) ihalesiyle ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan ile işadamı Metin Kalkavan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının sosyal medyada yayınlandığını anımsatan Umut Oran, “Sizin adınızın da geçtiği konuşmanın Koç Grubu’nun kazandığı ihalenin Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından iptalinden 5 ay önce 16 Nisan 2013’te gerçekleştiği belirtilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan karşıdaki muhatabına telefonda, “Ben hatta olaya İsmet’i de soktum. İsmet büyük olasılıkla görüşmede olacak” demektedir” ifadelerine yer verdi.

Kalkavan ne zaman başvurdu?

- Metin Kalkavan’ın şirketi MİLGEM için size ve müsteşarınıza ne zaman sözlü olarak başvuruda bulundu? Koç’un aldığı ihalenin iptal edilmesi için yazılı başvuru size 16 Nisan 2013’ten sonra mı ulaştı?

- Kalkavan grubunun “ihalede tam rekabet oluşmadığı” gerekçesiyle Başbakanlık Teftiş Kurulu’na, Başbakanlık Özel Kalemi’ne ve Başbakanlık İletişim Merkezi ’ne (BİMER) yaptığı başvuru size ne zaman aktarıldı?

İptal öncesinde mi müdahil oldunuz?

- Koç Grubu’na ait RMK Marine’in kazandığı 1 milyar 150 milyon Euro’luk MİLGEM savaş gemisi ilk ihalesinin bizzat Erdoğan’ın katıldığı Savunma Sanayi toplantısında Ağustos 2013’te iptali ve 27 Eylül 2013’te yapılan ikinci ihale öncesinde, Tayyip Erdoğan tarafından hangi aşamada olaya müdahil oldunuz?

Mevzuata aykırı değil mi?

- İhaleye teklif veren bir işadamının, diğer başvuranların verdiği tekliflerden bahsedilerek, fiyatını düşürmesinin söylenmesinin gerekçesi nedir? Bu açıkça kamu ihale mevzuatına aykırı değil midir?

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde F35 tipi savaş uçakları bulunmakta mıdır? Bu tip uçakların satın alınması için yapılan görüşme ve satın alma takvimi var mıdır, öngörülen teslim süresi nedir?

- TSK envanterinde F35 uçakları yok ise Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) projesinde niçin bu yönde değişikliğe gidilmiştir?

- MİLGEM’de öngörülen proje maliyetleri ile gerçekleşen fiyatlar nedir? Her birinin geminin öngörülen maliyeti ve kesin kabul sonrasında kamuya olan maliyeti kaçar TL’dir? Kalkavan’ın aldığı ihalede verdiği fiyat ile yapılacak gemilerin maliyeti kaçar TL’ye gelmiştir?

400 milyon TL TÜRGEV’e mi?

- Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesi sonucunda 800 milyon Euro’luk proje maliyetinin 1,2 milyar Euro’ya çıktığı bilgisi doğru mudur?

- Yükselen maliyet nedeniyle arada oluşan farkın TURCON Holding tarafından TÜRGEV’e aktarıldığı iddiası doğru mudur?