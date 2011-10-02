CHP'li Oran: AKP'ye verilen oylar zam olarak geri dönüyor



Ahmet Küçük - T24





CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, önce elektriğe yapılan yüzde 9 oranındaki zamın ardından doğal gaza da yaklaşık yüzde 15 oranındaki zama ilişkin olarak, "12 Haziran’da sandıkta AKP hükümetine gösterilen teveccüh vatandaşa yol, su, elektrik, doğal gaz zammı olarak geri dönüyor" dedi.



CHP milletvekili Umut Oran, elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından bir açıklama yaptı.



Oran, Türk Lirası'nın, yılbaşından ağustos ayı sonuna kadar TÜFE’ye göre %14,3, ÜFE’ye göre %14,9 değer yitirdiğini belirterek "Nominal bazda ABD doları ise yılbaşından bu yana %19, Euro ise %22 değer kazandı. Sonuçta kur artışları, tüketici için de, sanayici için de temel mal olan, yakın ikamesi olmayan, doğal gaz ve elektriğin, yani enerjinin fiyatlarının artmasına neden oldu" dedi.

'Süte, ekmeğe kadar her şeye zam gelecek'



"Enerji fiyatlarındaki artış kısa süre sonra ayakkabıdan, süte ve ekmeğe kadar tüm malların fiyatlarını yükseltecek" diyen Oran, "Şunu hep söyledik, bugün de söylüyoruz; Türkiye’de enflasyon oranındaki düşüşün nedeni, TCMB’nin uyguladığı para politikası neticesinde kurlardaki artışın engellenmesi idi. Yani sorunun kaynağına inilmedi, yapısal çözümler üretilmedi. Sonunda da bomba ellerinde patladı" dedi.



Oran, sıcak para sayesinde kurları belirli bir seviyede tutulduğuna dikkat çekerken, "artık deniz bitmek üzere, bundan sonra kurları bu düzeyde tutması mümkün değil. Cin şişeden çıktı" dedi.

'Foyaları çok, ortaya çıkacak'



Umut Oran, hükümetin termik santralleri doğal gaza dönüştürmesini de eleştirerek, "Türkiye’yi enerji alanında dışa bağlı kıldı, hem de enerji fiyatlarının artmasının yolunu açtı. Bu zamlar AKP’nin bir foyasını daha ortaya çıkardı. Ekonomide foyaları çok, yakın da hepsi teker teker ortaya çıkacak" dedi.

'Oylar yol, su elektrik zammı olarak dönüyor'



"Elektrikte belediyelere sağlanan kamu yararına sübvansiyonun kaldırılması su zammını da gündem getirecektir" diyen Oran, "Yani 12 Haziran’da sandıkta AKP hükümetine gösterilen teveccüh vatandaşa yol, su, elektrik, doğal gaz zammı olarak geri dönüyor" dedi.

