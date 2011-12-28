CHP'li Oran: '8 gazeteci tutuklu' diyerek teselli bulmak hoş değil





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in dolu cezaevlerini görmezden gelerek "İyi noktadayız" diyerek, "Türkiye'de sadece 8 gazetecinin mesleklerinden dolayı cezaevinde olduğunu" öne sürmesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran kendisine kamuoyu aracılığıyla bir açık mektup gönderdi.



Oran’ın mektubu şöyle:



"Bu ayıp Türkiye’ye yakışmıyor. Tutuklu gazeteci sayısı 100’e dayanmışken 8 sayısından teselli bularak bundan hoşnut olmak kabul edilemez. Gelin kendi sorunumuzu kendimiz çözelim. Bir gazetecinin veya yurttaşımız suçsuz yere bir gün dahi olsa cezaevinde kalması, kul hakkının yenilmesi eminim sizi de rahatsız ediyordur. Sorunu çözebilmek için öncelikle bunun varlığını kabul etmeniz gerekiyor. Artık kabul edin Türkiye’nin tutuklu gazeteci sorunu var, insanlar yazdıklarından veya düşüncelerinden dolayı içeride tutuluyor!



Önceki gün ODATV duruşmasını izledim. Tablet çağında telgraf hızıyla yargılama yapıyoruz. Aylardır içeride tutulan bir gazeteciye “size ulaşabileceğimiz telefon numarası nedir?” diye sorulabilir mi, bu nasıl bir mantıktır? Son teknolojiyle donatılan adalet saraylarında hala kimlik tespitinin saatlerce sürmesi kabul edilemez. UYAP, MERNİS ve Adrese Dayalı Kayıt Sistemi çok daha etkin olarak kullanılarak, yargılamanın hızlandırılması acilen sağlanmalı.



“İleri demokrasiyi” bir kenara bırakın ve artık bu suçsuz insanların salıverilmesi için harekete geçelim, ne yapılması gerekiyorsa parlamenterler olarak bizlere, iktidar olarak size ne düşüyorsa elbirliğiyle yapalım ve bu utanca artık bir son verelim."