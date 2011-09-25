CHP'li Oran: 2009’dan bu yana kaç dereyi ıslah ettiniz?





Mansur Çelik - Milliyet Gazetesi Parlamento Muhabiri



ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, İstanbul’da her yıl ağşırı yağışlar sonrasında yaşanan sel baskınlarıyla binlerce vatandaşın yaşadığı sıkıntıları TBMM gündemine taşıdı. Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sayın Başkanı, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle yurttaşlarımızın çaresizlik içerisinde yaşamını yitirmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı güvencesi verebilmekte midir? 2009’dan bu yana kaç derenin ıslahı için ne kadar miktar para harcanmıştır?” diye sordu.





Son sözü siz söylüyorsunuz





Oran, Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Oran önergesinde, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 17,5 yıldır başta siz olmak üzere, mensubu olduğunuz partilerce yönetilmektedir. Bu süre boyunca İstanbul ile ilgili kritik gelişmelerde son sözü sizin söylediğiniz, İstanbul deyince belirleyici tek isim olduğunuz kamuoyunun malumudur” dedi.





Kaçak yapılaşma sürüyor



İstanbul’daki dere yatağında kaçak yapılaşma nedeniyle su baskınları sorununun bir türlü çözülemediğine dikkat çeken Oran, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminizde 1997 yılında yapılan plan değişikliği ile yoğun yapılaşmaya açılan Ayamama deresi de bilindiği üzere 9 Eylül 2009 tarihinde yaşanan sel felaketinde taşmış, yatağı üzerine yapılmış her türlü yapıyı su altına bırakmış, 33 yurttaşımızın yaşamını yitirmesine yol açmış ve çok büyük maddi kayıplara neden olmuştur. 2 yıl sonra gelinen noktada tüm bu yaşananlardan ders alınmadığı ortadadır. Dere yatağı üzerindeki kaçak yapılaşma tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.







Oran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 yılı içerisinde yapımını tamamlayacağını açıkladığı toplam 16 bin 970 metre uzunluğa sahip 7 derenin toplam ıslah maliyetinin 76,4 milyon TL olacağı duyurulduğunu da anımsattı.





Uyarı görevimizi yapıyoruz



“Su baskınlarının görüldüğü dönem öncesinde uyarı görevimizi yapmak amacıyla bu önergenin verilmesi zorunlu olmuştur” diyen Oran’ın, Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:





“- Ayamama dere yatağı üzerinde konuşlanan ve dere yatağına taşan binaların kaçı hakkında yıkım kararı verildi, bunlardan kaç tanesi uygulandı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sayın Başkanı, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle yurttaşlarımızın çaresizlik içerisinde yaşamını yitirmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı güvencesi verebilmekte midir? 2009’dan bu yana kaç derenin ıslahı için ne kadar miktar para harcanmıştır?





- İkitelli’de Sefaköy 4 Pafta 4703 parsel üzerindeki fabrikanın yanında hafriyat alınarak inşaat yapımına başlandığı ve burasının ruhsatının bulunmadığı bilgisi doğru mudur? Anılan yer için ruhsat alınmış ise ruhsat tarihi, harç tutarı, tahakkuk ve tahsil tutarı nedir? Söz konusu yer için verilmiş olan plan değişikliği teklifi var mıdır, varsa içeriği nedir?





3 kule için ceza alan var mı?



- İmar mevzuatı bakımından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Zeytinburnu’ndan yükselen 3 kuleyi, siluetin bozulduğu yönünde basında yer alan haberlere kadar hangi ihmal veya kast sebebiyle fark edememişlerdir? Konuyla ilgili olarak idari takibata uğrayan İBB veya alt kademe belediye yetkilisi bulunmakta mıdır?





İmar nedeniyle kaç kişiye ne kadar ceza kesildi?



- İl genelinde 29 Mart 2009’dan bu yana İmar Yasası’na aykırılıktan dolayı kaç kişi, kurum ve kuruluş hakkında kaç tane idari işlem tesis edilmiş, bunların sonucunda toplam ne kadar para cezası kesilmiştir? Bu işlemler sonucunda hapis cezasına çarptırılan kamu çalışanı veya yurttaş bulunmakta mıdır, sayısı kaçtır?





Su baskını nedeniyle kaç kişi taşındı?



- 29 Mart 2009’dan bu yana il genelinde yaşanan su baskınlarında kaç işyeri ve işletme mağdur oldu, baskınların yaşandığı bu noktalarda hangi iyileştirmeleri yaptınız, dere yatağında kaldığı için buradaki binaları kamulaştırarak sakinlerinin daha güvenli bölgelere taşınması için girişimde bulundunuz mu? Bu şekilde kaç kişi/konut artık daha güvenli, çağdaş yerleşim yerlerinde yaşamaktadır? Kamulaştırma ve yeni inşaatlar için ne kadarlık bütçe ayırdınız, bunun ne kadarlık kısmını kullandınız?”