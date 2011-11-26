CHP'li Önder Sav'a dava!



T24 - Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav hakkında, hacca gitmek isteyen bir partiliye yönelik sözleri nedeniyle, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





CHP Genel Sekreteri olduğu 17 Mayıs 2008 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Önder Sav'ın, belediye başkanının makam odasında bir partiliye yönelik sözleri hakkında Elmadağ Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlatmıştı.



Çeşitli suç duyuruları sonrası yapılan inceleme sonrası Sav'ın, "dini değerleri alenen aşağıladığı" görüşüne varan savcılık, hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.



İddianamede, söz konusu ziyaret sırasında, parti üyesi Mustafa Ünal'ın (72) hacca gitme istediğini bildirdiği Sav'ın "Boş ver, Araplara para kaptırma" dediği hatırlatıldı.



Ünal'ın "bir ayağım çukurda" demesi üzerine Sav'ın, 'Bakarsın Muhammed seni bırakmaz, sen yine şey yapma. Elinden tutar, seni geri göndermez" ifadelerini kullandığı aktarılan iddianamede, bu konuşmalarının halka açık toplantıyı izleyen basın mensupları tarafından da kameraya kaydedildiği vurgulandı.





Konuya ilişkin ulusal televizyon ve gazetelerde çeşitli haberler yer aldığı da bildirilen iddianamede, şüphelinin savunması, tanık anlatımları, görsel ve yazılı basında yer alan haberlerin dosyaya eklendiği bilgisine yer verilerek, Önder Sav'ın "Dini değerleri alenen aşağılamak kastıyla, İslam dini ve onu temsil eden değerleri aşağılayan sözler söylediği, tamamına yakını Müslüman olan bir toplumda bu tür konuşmaların kamu barışını bozacak nitelikte olduğu ve dini değerleri alenen aşağılama suçunu işlediği" kaydedildi.





TCK'nın 216/3, 53/1-2 ve CMK'nun 325. maddeleri gereğince 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Elmadağ Sulh Ceza

Mahkemesine gönderildi.









