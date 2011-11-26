T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Önder Sav'a dava!

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav hakkında, hacca gitmek isteyen bir partiliye yönelik sözleri nedeniyle, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

26 Kasım 2011 02:00


T24 - Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav hakkında, hacca gitmek isteyen bir partiliye yönelik sözleri nedeniyle, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


CHP Genel Sekreteri olduğu 17 Mayıs 2008 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Önder Sav'ın, belediye başkanının makam odasında bir partiliye yönelik sözleri hakkında Elmadağ Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlatmıştı.


Çeşitli suç duyuruları sonrası yapılan inceleme sonrası Sav'ın, "dini değerleri alenen aşağıladığı" görüşüne varan savcılık, hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.


İddianamede, söz konusu ziyaret sırasında, parti üyesi Mustafa Ünal'ın (72) hacca gitme istediğini bildirdiği Sav'ın "Boş ver, Araplara para kaptırma" dediği hatırlatıldı.


Ünal'ın "bir ayağım çukurda" demesi üzerine Sav'ın, 'Bakarsın Muhammed seni bırakmaz, sen yine şey yapma. Elinden tutar, seni geri göndermez" ifadelerini kullandığı aktarılan iddianamede, bu konuşmalarının halka açık toplantıyı izleyen basın mensupları tarafından da kameraya kaydedildiği vurgulandı.


Konuya ilişkin ulusal televizyon ve gazetelerde çeşitli haberler yer aldığı da bildirilen iddianamede, şüphelinin savunması, tanık anlatımları, görsel ve yazılı basında yer alan haberlerin dosyaya eklendiği bilgisine yer verilerek, Önder Sav'ın "Dini değerleri alenen aşağılamak kastıyla, İslam dini ve onu temsil eden değerleri aşağılayan sözler söylediği, tamamına yakını Müslüman olan bir toplumda bu tür konuşmaların kamu barışını bozacak nitelikte olduğu ve dini değerleri alenen aşağılama suçunu işlediği" kaydedildi.


TCK'nın 216/3, 53/1-2 ve CMK'nun 325. maddeleri gereğince 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Elmadağ Sulh Ceza
Mahkemesine gönderildi.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24