T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Nur Serter'den AKP'nin 'başörtülü' reklamına yanıt: Sarılacak ipleri kalmamış

Serter, reklam filmini bir zavallılık olarak değerlendirdiğini söyledi

28 Nisan 2015 17:18

AKP'nin reklam filminde başörtülü öğrenci ile konuşan öğretim görevlisinin CHP milletvekili Nur Serter’le benzerliği dikkat çekerken AKP’nin türban yasağını kaldırdığı ifade edildi. Nur Serter, reklamla ilgili olarak, “Bir zavallılık olarak değerlendiriyorum. Anlaşılan sarılacak başka ipleri kalmamış” dedi.

Nur Serter, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı iken YÖK’ün başörtüsü yasağına karşılık öğrencilerle konuşmuştu. Muhafazakar medyada ise bu durum “ikna odaları” olarak adlandırılmıştı.

CHP İstanbul milletvekili Fatma Nur Serter, reklam filmini bir zavallılık olarak değerlendirdiğini söyledi.

Nur Serter'in açıklamaları şöyle:

"Bir zavallılık olarak değerlendiriyorum. Anlaşılan sarılacak başka ipleri kalmamış,  AKP'yi 15 yıldan sonra hala türbanı bir siyasi rant olarak kullanmaya çalışan, çok zavallı duruma düşmüş bir parti olarak görüyorum.

 

ETİKETLER

akpak partireklambaşörtüsünur serterchphaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24