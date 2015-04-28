CHP'li Nur Serter'den AKP'nin 'başörtülü' reklamına yanıt: Sarılacak ipleri kalmamış

AKP'nin reklam filminde başörtülü öğrenci ile konuşan öğretim görevlisinin CHP milletvekili Nur Serter’le benzerliği dikkat çekerken AKP’nin türban yasağını kaldırdığı ifade edildi. Nur Serter, reklamla ilgili olarak, “Bir zavallılık olarak değerlendiriyorum. Anlaşılan sarılacak başka ipleri kalmamış” dedi.

Nur Serter, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı iken YÖK’ün başörtüsü yasağına karşılık öğrencilerle konuşmuştu. Muhafazakar medyada ise bu durum “ikna odaları” olarak adlandırılmıştı.

CHP İstanbul milletvekili Fatma Nur Serter, reklam filmini bir zavallılık olarak değerlendirdiğini söyledi.

Nur Serter'in açıklamaları şöyle:

"Bir zavallılık olarak değerlendiriyorum. Anlaşılan sarılacak başka ipleri kalmamış, AKP'yi 15 yıldan sonra hala türbanı bir siyasi rant olarak kullanmaya çalışan, çok zavallı duruma düşmüş bir parti olarak görüyorum.