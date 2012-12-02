T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Nazlıaka: THY ideolojik sebeplerle Cumhuriyet gazetesini yok saymaktadır

CHP'li Aylin Nazlıaka, THY'de yolculara Cumhuriyet gazetesinin verilmemesinden dolayı THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu’ya mektup yazdı

02 Aralık 2012 14:30

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında yolculara verilen gazeteler arasında Cumhuriyet gazetesinin olmadığını söyledi. Nazlıaka,"THY üzülerek görüyorum ki ideolojik sebeplerle Cumhuriyet gazetesini yok saymaktadır" dedi.

Sinan Tartaroğlu'nun cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, CHP'li Nazlıaka, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’ya 29 Kasım tarihinde yazdığı bir mektupta, "25 Kasım 2012 tarihinde Ankara-Viyana uçuşunda kabin görevlilerinden Cumhuriyet gazetesi istediğini, görevlilerden gazetenin uçakta bulunmadığı yönünde yanıt aldığını, 28 Kasım tarihinde Viyana-Ankara uçuşunda ise dağıtılan gazeteler arasında Cumhuriyet’in olmadığını, görevlilerden gazeteyi istediğinde ise uzun bir arayıştan sonra getirdiklerini” belirtti.

Daha önce de benzer bir durumun yaşandığını, TBMM gündemine geldiğini ancak herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Nazlıaka mektubunda, “Resmi web safyasında temel değerleri arasında bireye saygı, dürüstlük, adil davranma ve müşteri memnuniyetini sıralayan THY üzülerek görüyorum ki ideolojik sebeplerle Cumhuriyet gazetesini yok saymaktadır. THY’nin siyasi iktidarlarla olan ilişkisi kurumsal kimliğini belirlememelidir. Kurumun ideolojik olarak kendisine yakın bulmadığı gazetelerin uçuşlardaki dağıtımını yapmaması, yolcunun haber alma özgürlüğüne aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, Topçu’dan “gerekli talimatları vererek tüm ulusal basının uçuş sırasında dağıtımının yapılmasını” istedi.

ETİKETLER

chpankarathyaylin nazlıakacumhuriyet gazetesimektuphamdi topçu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24