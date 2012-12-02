CHP'li Nazlıaka: THY ideolojik sebeplerle Cumhuriyet gazetesini yok saymaktadır

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında yolculara verilen gazeteler arasında Cumhuriyet gazetesinin olmadığını söyledi. Nazlıaka,"THY üzülerek görüyorum ki ideolojik sebeplerle Cumhuriyet gazetesini yok saymaktadır" dedi.

Sinan Tartaroğlu'nun cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, CHP'li Nazlıaka, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’ya 29 Kasım tarihinde yazdığı bir mektupta, "25 Kasım 2012 tarihinde Ankara-Viyana uçuşunda kabin görevlilerinden Cumhuriyet gazetesi istediğini, görevlilerden gazetenin uçakta bulunmadığı yönünde yanıt aldığını, 28 Kasım tarihinde Viyana-Ankara uçuşunda ise dağıtılan gazeteler arasında Cumhuriyet’in olmadığını, görevlilerden gazeteyi istediğinde ise uzun bir arayıştan sonra getirdiklerini” belirtti.

Daha önce de benzer bir durumun yaşandığını, TBMM gündemine geldiğini ancak herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Nazlıaka mektubunda, “Resmi web safyasında temel değerleri arasında bireye saygı, dürüstlük, adil davranma ve müşteri memnuniyetini sıralayan THY üzülerek görüyorum ki ideolojik sebeplerle Cumhuriyet gazetesini yok saymaktadır. THY’nin siyasi iktidarlarla olan ilişkisi kurumsal kimliğini belirlememelidir. Kurumun ideolojik olarak kendisine yakın bulmadığı gazetelerin uçuşlardaki dağıtımını yapmaması, yolcunun haber alma özgürlüğüne aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, Topçu’dan “gerekli talimatları vererek tüm ulusal basının uçuş sırasında dağıtımının yapılmasını” istedi.