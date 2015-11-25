CHP’li Murat Emir: Türkiye'deki katliamların IŞİD tarafından yapıldığı unutturulmak mı isteniyor?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, IŞİD terör örgütünün Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarından soyutlanmaya çalışıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Emir, “Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarını kim gerçekleştirdi” diye sordu.

Verilen soru önergesinde; savcılık tarafından IŞİD’in “Türkiye Cumhuriyeti devletine” karşı işlediği suçlar sıralanırken, Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarını Türkiye’ye karşı işlediği eylemler arasında saymadığı ifade edildi.

“İktidarınızdaki bazı kesimlerin IŞİD terör örgütüne sempati ile yaklaştığı iddiaları ışığında, ilgili katliamların IŞİD tarafından yapıldığı, kamuoyuna unutturulmak mı istenmiştir?” diye sorulan soru önergesinde Türkiye-Yunanistan futbol karşılaşması öncesi Paris’te hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu sırasında meydana gelen ıslıklama da gündeme taşındı. AKP gençlik kolları üyelerinin maça bedava bilet ile girerek, protestoya başladıkları ve bunun organize bir olay olduğu iddiaları ile ilgili olarak “Ülkemizi yurt dışına mahcup eden ve ülke olarak IŞİD sempatizanı gibi görünmemize yol açan bu olayın öncüleri tespit edilip, haklarında gerekli soruşturma başlatılmış mıdır?” dendi.