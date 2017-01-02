T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Murat Emir: Cumhurbaşkanı istediği kadar bakan atayabilecek; Meclis aritmetiğini değiştirebilecek

"Bölgesel yönetimler, bölgesel yönetimlerin bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi"

02 Ocak 2017 17:38

CHP Ankara Milletvekilli Murat Emir,  Anayasa komisyonunda geçen değişiklikte partili cumhurbaşkanının istediği kadar bakan atayabileceğini ve Meclis aritmetiği üzerinde oynayacağını söyledi. AKP’nin paketten düşürdüğü maddeleri başka maddelere taşıdığına dikkat çeken Emir, “Bölgesel yönetimler, bölgesel yönetimlerin bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi”  dedi.

Bakanların,  Meclis dışından da atanabileceğine dikkat çeken Emir, “Cumhurbaşkanı dilediği kadar bakan atayabiliyor, isterse Meclisten, isterse muhalefet grubundan 10-20 milletvekilini çekip bakan yapabiliyor. Bu ülke daha kısa süre önce, sadece resmî arabaya binebilen, onun ötesinde hiçbir etkinliği olmayan bakanları görmedi mi? Saraya çağırılıp ‘Artık sen Başbakan değilsin, istifa et’ denilen, daha seçimlerden dört ay olmuş olmasına rağmen görevden el çektirilen Başbakanları bile gördük” dedi.

 Emir’in değerlendirmeleri şöyle:

"Cumhurbaşkanı milletvekilini bakan atadığı zaman o milletvekilinin milletvekilliği görevi sona eriyor.  Cumhurbaşkanına biz aynı zamanda Meclis aritmetiği üzerinde oynama olanağı vermiş olmuyor muyuz? Güneş Motel meselesi var, herkese bakanlık verilerek hükûmet kurulmuş durumlar var tarihimizde. Tabii, burada, transfer olanlar, mecbur kalanlar. Yani, birileri bakan yapılarak Meclis aritmetiği üzerinde oynanabilir.

Burada aynı zamanda Cumhurbaşkanına dilediği kadar bakanlık tahsis etme hakkı da veriyorsunuz. Cumhurbaşkanı dilediği kadar bakan atayabiliyor, ondan sonra, isterse Meclisten, isterse muhalefet grubundan 10-20 milletvekilini çekip bakan yapabiliyor. Şimdi, “Olur mu öyle şey?” demeyin. Bu ülke daha kısa süre önce, sadece resmî arabaya binebilen, onun ötesinde hiçbir etkinliği olmayan bakanları görmedi mi, görmedik mi böyle bak anları?

Ha, Başbakanlar da gördük elbette. Saraya çağırılıp ‘Artık sen Başbakan değilsin, istifa et’ denilen, daha seçimlerden dört ay olmuş olmasına rağmen görevden el çektirilen Başbakanları bile gördük. Başından beri söylüyoruz,  cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler veriyorsunuz; yürütmeyi veriyorsunuz, yasamayı veriyorsunuz, yargıyı neredeyse bire bir bağlamışsınız. Bölgesel yönetimlerin bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanına  veriliyor. "

ETİKETLER

Murat EmirCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24