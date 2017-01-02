CHP’li Murat Emir: Cumhurbaşkanı istediği kadar bakan atayabilecek; Meclis aritmetiğini değiştirebilecek

CHP Ankara Milletvekilli Murat Emir, Anayasa komisyonunda geçen değişiklikte partili cumhurbaşkanının istediği kadar bakan atayabileceğini ve Meclis aritmetiği üzerinde oynayacağını söyledi. AKP’nin paketten düşürdüğü maddeleri başka maddelere taşıdığına dikkat çeken Emir, “Bölgesel yönetimler, bölgesel yönetimlerin bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi” dedi.

Bakanların, Meclis dışından da atanabileceğine dikkat çeken Emir, “Cumhurbaşkanı dilediği kadar bakan atayabiliyor, isterse Meclisten, isterse muhalefet grubundan 10-20 milletvekilini çekip bakan yapabiliyor. Bu ülke daha kısa süre önce, sadece resmî arabaya binebilen, onun ötesinde hiçbir etkinliği olmayan bakanları görmedi mi? Saraya çağırılıp ‘Artık sen Başbakan değilsin, istifa et’ denilen, daha seçimlerden dört ay olmuş olmasına rağmen görevden el çektirilen Başbakanları bile gördük” dedi.

Emir’in değerlendirmeleri şöyle:

"Cumhurbaşkanı milletvekilini bakan atadığı zaman o milletvekilinin milletvekilliği görevi sona eriyor. Cumhurbaşkanına biz aynı zamanda Meclis aritmetiği üzerinde oynama olanağı vermiş olmuyor muyuz? Güneş Motel meselesi var, herkese bakanlık verilerek hükûmet kurulmuş durumlar var tarihimizde. Tabii, burada, transfer olanlar, mecbur kalanlar. Yani, birileri bakan yapılarak Meclis aritmetiği üzerinde oynanabilir.

Burada aynı zamanda Cumhurbaşkanına dilediği kadar bakanlık tahsis etme hakkı da veriyorsunuz. Cumhurbaşkanı dilediği kadar bakan atayabiliyor, ondan sonra, isterse Meclisten, isterse muhalefet grubundan 10-20 milletvekilini çekip bakan yapabiliyor. Şimdi, “Olur mu öyle şey?” demeyin. Bu ülke daha kısa süre önce, sadece resmî arabaya binebilen, onun ötesinde hiçbir etkinliği olmayan bakanları görmedi mi, görmedik mi böyle bak anları?

Ha, Başbakanlar da gördük elbette. Saraya çağırılıp ‘Artık sen Başbakan değilsin, istifa et’ denilen, daha seçimlerden dört ay olmuş olmasına rağmen görevden el çektirilen Başbakanları bile gördük. Başından beri söylüyoruz, cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler veriyorsunuz; yürütmeyi veriyorsunuz, yasamayı veriyorsunuz, yargıyı neredeyse bire bir bağlamışsınız. Bölgesel yönetimlerin bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor. "