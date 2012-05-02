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CHP’li Muharrem İnce’den AKP’lilere 'çocuk gelin' çağrısı

CHP’nin eğitimci Grup Başkanvekili Muharrem İnce, tiyatroların özelleştirilmesini ve lise öğrencilerinin evlenmesine izin veren yönetmelik düzenlemesini T24’e değerlendirdi

02 Mayıs 2012 20:33

 - Hülya Karabağlı 

 

ANKARA 

 
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce,  erken yaş evliliklerin yolunu açan düzenleme için AKP’lilere  “Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar  adam öldürmez” dedi. İnce, annelere, “Bunun hesabını sandıkta sorun’  diye seslendi.  İnce’ye göre Başbakan, artık günlük yaşama  müdahale ediyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın lisede okuyan kız ve erkek öğrencilerin evlenmelerine olanak tanıyan tasarıya siyaset kanadından tepkiler artıyor.  
 

'Başbakan cami ve tiyatro konusunda madara oldu' 

 
"Başbakan kamuoyuna her zaman olduğu gibi yine yanlış bilgiler veriyor" diyen İnce, "Camiyi iç politika malzemesi yaptı. Camilerin  ahır  yapıldığını söyledi. Belgeler, bilgiler ve gazeteciler konuşmaya başlayınca sesini kesti".
 

'Doğrudan yaşam biçimiyle ilgileniyor' 

 
"Devletin desteklediği tiyatro var mı diye konuşunca bu konuda da madara  oldu" diyen  CHP'li İnce, "Bu konuda  herkes cevabını verdi. Fransa'da, diğer AB ülkelerinde devletin bütçe ayırdığı ortaya çıktı. Başbakan doğrudan yaşam biçimiyle ilgileniyor artık, YÖK'ü  ele geçirmesi, üniversiteleri,  sivil toplumu,  medyayı susturması yetmiyor. Artık yaşam  biçimiyle uğraşıyor". 
 

'AKP'ye destek veren liboşlar ne diyecek' 

 
"Tiyatroyla uğraşıyor. Heykele ucube diyordu. Sıra yakında opera ve baleye  gelecek. Kafasında bir şeyler var ve bunu dayatmak istiyor. Yetmez ama Evet'çiler,  AKP'ye destek olan liboşlar şimdi ne diyecek doğrusu merak ediyorum". 
 
 

'Bulutlar adam öldürmez'

 
AKP'lilere seslenen Muharrem İnce, "Yapılan bütün düzenlemeler, 4+4+4  dahil küçük yaştaki çocukların evlenebilmesi ya da örtünmeleriyle ilgili. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmez. Annelere  sesleniyorum. Bunun hesabını sandıkta sorun" dedi. 
 

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