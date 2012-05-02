CHP’li Muharrem İnce’den AKP’lilere 'çocuk gelin' çağrısı

- Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, erken yaş evliliklerin yolunu açan düzenleme için AKP’lilere “Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmez” dedi. İnce, annelere, “Bunun hesabını sandıkta sorun’ diye seslendi. İnce’ye göre Başbakan, artık günlük yaşama müdahale ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın lisede okuyan kız ve erkek öğrencilerin evlenmelerine olanak tanıyan tasarıya siyaset kanadından tepkiler artıyor.

'Başbakan cami ve tiyatro konusunda madara oldu'

"Başbakan kamuoyuna her zaman olduğu gibi yine yanlış bilgiler veriyor" diyen İnce, "Camiyi iç politika malzemesi yaptı. Camilerin ahır yapıldığını söyledi. Belgeler, bilgiler ve gazeteciler konuşmaya başlayınca sesini kesti".

'Doğrudan yaşam biçimiyle ilgileniyor'

"Devletin desteklediği tiyatro var mı diye konuşunca bu konuda da madara oldu" diyen CHP'li İnce, "Bu konuda herkes cevabını verdi. Fransa'da, diğer AB ülkelerinde devletin bütçe ayırdığı ortaya çıktı. Başbakan doğrudan yaşam biçimiyle ilgileniyor artık, YÖK'ü ele geçirmesi, üniversiteleri, sivil toplumu, medyayı susturması yetmiyor. Artık yaşam biçimiyle uğraşıyor".

'AKP'ye destek veren liboşlar ne diyecek'

"Tiyatroyla uğraşıyor. Heykele ucube diyordu. Sıra yakında opera ve baleye gelecek. Kafasında bir şeyler var ve bunu dayatmak istiyor. Yetmez ama Evet'çiler, AKP'ye destek olan liboşlar şimdi ne diyecek doğrusu merak ediyorum".

'Bulutlar adam öldürmez'

AKP'lilere seslenen Muharrem İnce, "Yapılan bütün düzenlemeler, 4+4+4 dahil küçük yaştaki çocukların evlenebilmesi ya da örtünmeleriyle ilgili. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmez. Annelere sesleniyorum. Bunun hesabını sandıkta sorun" dedi.