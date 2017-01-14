CHP'li Muharrem İnce: Zorbalıklarını örtmek için ısırma yalanına sarıldılar, Adli Tıp raporuyla ispatlasınlar!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın "Bir CHP'li vekil beni ısırdı" iddiasıyla ilgili olarak "Kocaeli Milletvekilimiz Fatma Kaplan Hürriyet'e yaptıkları zorbalığı kapatmak için ısırma yalanına sarıldılar" dedi. İnce, "TBMM TV görüntüleriyle ve Adli Tıp raporuyla kolaylıkla ispatlanabilecek bir olayı ispatlamadan iddia etmek de yalancılıktır" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabında söz konusu iddiaya ilişkin olarak açıklama yapan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Kocaeli Milletvekilimiz Fatma Kaplan Hürriyet'e yaptıkları zorbalığı kapatmak için ısırma yalanına sarıldılar. Tıpkı "Camide içki içtiler" "Kabataş’ta başörtülü bacıma saldırdılar" yalanına başvurdukları gibi. İstismar etmedikleri değer, başvurmadıkları yalan kalmadı.TBMM TV görüntüleriyle ve Adli Tıp raporuyla kolaylıkla ispatlanabilecek bir olayı ispatlamadan iddia etmek de yalancılıktır. Nerede, kim ısırdıysa gidin hesabını ona sorun"