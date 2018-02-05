CHP'li Muharrem İnce: Kurultay sonuçlarına sevinen iki kişi var, Erdoğan ve Akşener...

Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak CHP Genel Başkanlığı'na aday olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultay sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun 790 oyla yeniden genel başkan seçildiği kurultayla ilgili olarak İnce, “Son sözü delege söyledi, diyorlar halbuki son sözü millet söyleyecek. Dünkü sonuçların iki sevineni var: Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener" dedi.

Muharrem İnce, kullanın 1253 oyun 447'sini almıştı. İnce, mükerrer oy krizinin yaşandığı kurultayla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "Haklı mücadelemiz sürecek" demişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, Muharrem İnce'nin açıklamalarına da yer verdiği (5 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Muharrem İnce: Ümit Kocasakal ile hiç benzerliğim yok

Cumartesi günkü CHP genel başkanlık seçimine hiç kuşkusuz Muharremİnce damga vurdu. Belli ki partide mevcut politikalardan bir rahatsızlık var. Muharrem Bey bunu görmüş ve damarı yakalamış. 447 oyu sürpriz bir başarı olarak yorumluyorum.

İnce ile biraz önce (pazar öğlen) konuştum. Kısık bir sesle açtı telefonu. Keyifliydi ama ses tellerinden şikâyetçiydi. Belli ki dünkü konuşmadaki yüksek volüm hasar bırakmış. Ancak sonuç moralini yükseltmiş gibiydi. İlk olarak şunu dile getirdi: “Son sözü delege söyledi, diyorlar halbuki son sözü millet söyleyecek. Dünkü sonuçların iki sevineni var: Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener.”

İnce, mükerrer oy meselesinde de Divan’ı suçladı: “49 oy mu diyorlar, bu 49’un listesinin yayınlanması ve yeniden sayılması gerekirdi. Bir algı oyunu yaptılar. Genel başkan tüzüğü çiğnedi.”

Yarışı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış olsa da ben Muharrem İnce’nin bu mücadelede kararlı olduğunu gördüm. Devam edecek. Bir de diğer adaylarla kıyaslanmaktan rahatsız: “Ben 1920’lerin Türkiye’sine dönmek istemiyorum. Ümit Kocasakal ile hiç benzerliğim yok. Beni onlarla karıştırmayın! Bu saatten sonra köy enstitüleri mi kurulur? Köyde çocuk yok ki! Çocuklar gecekondularda!”