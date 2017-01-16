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CHP'li Muharrem İnce: Anayasa değişiklik paketinde AKP'li iki vekil ikişer kez imza attı

AKP Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın da teklife 'mükerrer imza atıldığını' kabul etti

16 Ocak 2017 19:51

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TBMM Başkanı İsmail Kahraman dahil 317 vekilden oluşan AKP grubunun, Anayasa değişiklik paketine 319 imza attığını öne sürdü.

İnce, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın teklife “ikişer kez” imza atıklarını söyledi.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, İnce, TBMM’de Anayasa değişiklik görüşmeleri yapılırken söz alarak, “siz kamuoyuna 316 imzayla teklif verdiğinizi söylüyorsunuz. Burada 319 imza var. Başlarken yanlış başlamışsınız. Boş kâğıtlara imza atmışsınız. İşte bakın burada belgeleri” dedi.

 

AKP’'li Meclis Başkan Vekili de mükerrer imzayı kabul etti

 

Anayasa değişiklik görüşmelerinde TBMM’yi yöneten AKP’li Meclis Başkan vekili Ahmet Aydın da, teklife “mükerrer imza atıldığını” kabul etti.

Aydın’ın, Muharrem İnce’ye verdiği “mükerrer 3 imza düştükten sonra 316 imzayla verilmiş” sözü de resmen Meclis tutanaklarına geçti.

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