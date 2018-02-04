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CHP'li Muharrem İnce: "Aday olması için 49 imza bağışlıyorum" dediniz, 447 oy aldım; mücadelemiz sürecek!

"Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız..."

04 Şubat 2018 13:29

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 790 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayda 447 oy alan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. "Mükerrer oy" krizine değinen İnce, "Aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?" ifadesini kullandı. 

"Mücadeleye devam" mesajı veren İnce'nin paylaşımları şöyle:

"Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz."

 

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Muharrem İnceKemal KılıçdaroğluCHPkurultaymükerrer oy

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