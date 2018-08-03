CHP'li Muharrem Erkek: Noter onaylı imza sayısı 605

24 Haziran sonrasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarında muhaliflerin topladıkları imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. Genel merkezden ikinci bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir" dedi.

Yazılı açıklama yapan Erkek, "Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir" dedi.

Teslim edilen toplam belge sayısının 618 olduğunu belirten Erkek, "Bu belgelerin 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 4 tane belge ise mükerrer olup; 4 kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Sonuç olarak Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605’tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir" ifadesini kullandı.

"Hâlihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622’dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir" diyen Erkek, "Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır" açıklamasında bulundu.

Usluer: İpe un sermektir

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya tepki gösteren muhaliflerin sözcülerinden PM üyesi Gaye Usluer ise, "Olağanüstü kurultay yapılsın" diyen delegelerden karşı yönde imza topladığını iddia etmişti. Bu durumun 'hayal kırıcı' olduğunu belirterek "siyasi ahlak ve etiğe" uygun olmadığını söyleyen Usluer, Genel Merkez'den gelen açıklamayla ilgili de "İpe un sermektir" yorumunda bulunmuştu.