CHP'li muhaliflerden genel merkez önünde oturma eylemi

24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, parti içi muhalifler oturma eylemine başladı. Aralarında seçimli kurultay için imza veren delegelerin de bulunduğu CHP'li bir grup, genel merkez binasının önünde oturma eylemine yapıyor.

Kurultay talebiyle eyleme başlayan grubun, konuya ilişkin olarak bugün saat 17:00'de genel merkez tarafından yapılacak açıklamayı bekleyeceği öğrenildi.

Bir haftalık süre bitiyor

Bazı kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay talebiyle toplayıp 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili parti yönetimi son sözünü söyleyecek.Tüzük gereği, delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre bugün bitiyor.

Yazı işleri birimine teslim edilen belgeleri tek tek inceleyen parti avukatları, "mükerrer imzalar, parti üyeliği sona erenler ve imzalarını geri çekenler" üzerinde duruyor. Avukatların çalışmalarını tamamlamasının ardından parti yönetimine iletilecek rakamların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Açıklamanın bugün akşam saatlerinde ya da yarın yapılabileceği belirtiliyor.

Genel Merkezce, şu ana kadar yapılan incelemede olağanüstü kurultayın toplanması için gerekli sayıya ulaşılamadığının görüldüğü ifade ediliyor.

Bu arada, kurultay için imza veren delegeler, genel merkezin açıklamasına göre hareket edecek.

CHP'de kurultay tartışmalarının önünü açan ve imza sürecini başlatan çağrı heyetinin, parti yönetiminin açıklaması doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceği ifade ediliyor.

Olağanüstü kurultaya gidilmemesi durumunda, genel merkez üzerindeki baskıyı parti tabanının da desteğini alarak artırmayı hedefleyen çağrı heyeti, "değişim" vurgusuna devam edecek.

Çağrı heyetinin, bu süreçte bir dizi eylem kararı da alabileceği bildiriliyor.