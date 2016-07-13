CHP milletvekillerine yumurtalı protesto!

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren CHP Balıkesir milletvekilleri Namık Havutçu ve Mehmet Tüm, İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal ve Dursun Çiçek, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, kentin simgesi Balıklıgöl'ü gezdi. CHP’li heyet burada balıklara yem atıp, dilek tutuktan sonra Hasan Paşa Camisi'ne doğru giderken 20 kişilik grup, yumurtalı protestoda bulundu. Durumu fark eden polis, birkaç yumurta atan gruba müdahalede bulunarak, ellerindeki diğer yumurtalara el koydu.

Posta’nın haberine göre, polis, protestocu grubu önce çembere aldı, ardından da alandan uzaklaştırdı. Gerginlik üzerine CHP heyeti de araçlarına binerek alandan ayrıldı.

Heyette bulunan CHP Istanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Şanlıurfa’da bazı belediyenin yolsuzluklarını ortaya çıkardım. Bu nedenle, bu adamlar para ile tutuldu. Bu saldırı gerçekleşti” diye konuştu.