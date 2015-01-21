CHP'li milletvekillerinden Sabahat Akkiraz'a eleştiri: Görevini yerine getirmedi

TBMM'de dün CHP milletvekilleri eski bakan Muammer Güler için yapılan oylamaya hazırlanırken, Sabahat Akkiraz’ın Meclis’ten ayrılma hazırlığı yaptığı görüldü. Bazı CHP milletvekilleri ‘Sabahat Hanım sakın gitmeyin bu kritik bir oylama’ dedi ancak Akkiraz uyarıları dinlemedi.

CHP’li bazı milletvekilleri ise, bu savunmayı geçerli kabul etmedi ve şöyle konuştu, “Sabahat Hanım Meclis’ten yürüyerek gitti. Tansiyonu da çıktıysa Meclis’te revirde tedavi olabilirdi. Sabahat Hanım bu oylamaya katılmayarak, görevini yerine getirmedi. Sabahat Hanım’ın yaptığı bir milletvekilinin sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır.” Akkiraz'ın tavrının parti içinde yoğun tepki aldığı belirtiliyor.

'Uçağa yetişmem lazım'

Gerçek Gündem'in haberine göre, Akkiraz, ”İstanbul’a en son 23.00 uçağı var ona yetişmem gerekiyor çünkü başka uçak yok” diyerek uyarıları dinlemedi ve Meclis’ten ayrıldı. Akkiraz’ın Meclis’ten uyarılara rağmen ayrılmasının ortaya çıkması üzerine danışmanları ’Sabahat Hanım’ın tansiyonu çıktı o yüzden Meclis’ten ayrıldık. Ve Sabahat Hanım’ı Güven Hastanesi’ne kaldırdık’ savunmasını yaptı.

CHP’li bazı milletvekilleri ise, bu savunmayı geçerli kabul etmedi ve şöyle konuştu, “Sabahat Hanım Meclis’ten yürüyerek gitti. Tansiyonu da çıktıysa Meclis’te revirde tedavi olabilirdi. Sabahat Hanım bu oylamaya katılmayarak, görevini yerine getirmedi. Sabahat Hanım’ın yaptığı bir milletvekilinin sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır.” Akkiraz'ın tavrının parti içinde yoğun tepki aldığı belirtiliyor.