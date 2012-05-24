CHP'li milletvekilleri Uludere komisyonunu terk etti!



HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

TBMM İnsan Hakları Komisyonu toplantısında Uludere krizi çıktı. CHP’liler, Uludere hakkında konuşmak isteyince komisyon başkanı AKP’li Ayhan Sefer Üstün’ün engeline takıldı. Üstün, komisyon gündeminin belli olduğu gerekçesiyle CHP’lilere ve Ertuğrul Kürkçü’ye söz vermedi. Bunun üzerine, CHP’nin komisyon üyesi 6 milletvekili toplantıyı terk etti.

CHP’liler ortak basın toplantısı düzenleyerek Üstün’ün tutumunu, “Komisyon başkanının bizzat kendisi insan hakkı ihlali yapmıştır” sözleriyle kınadı. Komisyonun aynı zamanda başkanvekili olan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, “İnsanlık suçlarında zamanaşımı yoktur. Başbakan ve bakanları Türkiye'de yargılanacaktır. Umarım bu sağlıklarında olur” dedi.



Tanrıkulu: Komisyon başkanı tek başına gündemi belirliyor



Tanrıkulu, başkanlık divanında görev yapmasına karşın, gündemin tek başına komisyon başkanı AKP’li Üstün tarafından belirlendiğine dikkat çekti. Tanrıkulu, “Bu komisyon, hükümetin politikalarını meşrulaştırmanın bir aracı değildir” dedi.



‘İçişleri bakanın dili nefret söylemidir, ayrımcılık dilidir’



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin için ‘çok vahim açıklamalar yaptı. Bunları kabullenmemiz mümkün değil” diyen Tanrıkulu, “Ayrımcı bir dildir. Ayrımcılık dilidir. Nefret söylemidir” diye konuştu.



‘Sınır ötesi operasyon iznini başbakan verir’



Uludere’de 34 kişinin öldürülmesinin siyasi sorumlusunun Başbakan Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen CHP’li Tanrıkulu sözlerini şöyle devam etti:

“Sınır ötesi operasyon izni Başbakan tarafından verilir. Ya da yetkili kıldığı bir bakan verir. Başbakan bu yetkiyi Milli Savunma Bakanı’na vermiştir. Bu insanlık suçudur. 17 yaşından küçük 17 çocuk ve 34 yurttaşımız katledilmiştir. İnsanlık suçlarında zamanaşımı yoktur. Başbakan ve bakanları Türkiye'de yargılanacaktır. Umarım bu sağlıklarında olur”