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CHP'li milletvekili Yarkadaş: Her ne sebeple olursa olsun hayatını kaybeden asker, şehit sayılmalı

Barış Yarkadaş, konuyla ilgili Meclis'e kanun teklifi sundu

29 Eylül 2015 14:10

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş; 2002-2012 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 983 askerin intihar ettiğine işaret ederek, askerlik süresince, her ne sebeple olursa olsun, hayatını kaybeden veya sakat kalan askerlerin şehit veya malul gazi sayılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Kanun teklifinde, asker intiharlarının 2012 rakamlarına göre sivillerden 2,5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Barış Yarkadaş’ın teklifinin gerekçesinde, “canlarının bir parçası olan evlatlarını askerde kaybeden veya çeşitli sebeplerden dolayı evlatları sakat kalan ailelerin acısını hafifletebilmek, onları bekleyen zor ve meşakkatli süreçte devlet desteğini hissettirmek amacıyla her ne sebeple olursa olsun askerde hayatını kaybeden veya sakat kalan vatan evlatlarının şehit veya malul gazi sayılmalarının amaçlandığı” belirtildi.

 

"Mobbing mağduru askerlerin yüzde 42'si hakaretten şikayetçi"

 

Gerekçede dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın TBMM’ye verdiği bilgilere (Mart 2015)  dikkat çekilerek şöyle dendi:

“2002-2012 yılları arasında TSK’da 983 Mehmetçik intihar etmiştir. Son 3 yılda tespit edilen 158 intihar vakasıyla birlikte kayıtlara göre son 13 yılda intihar eden asker sayısı 1141’i bulduğu yine verilen bilgiler arasındadır.  Yine son 2,5 yıl içerisinde 29 astsubay intihar etmiştir. Asker intiharları 2012 rakamlarına göre sivillerden 2,5 kat fazladır.”

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) tarafından kamuoyuyla paylaşılan bildirgeye işaret edilen gerekçede şöyle denildi:

“Mobbing mağduru askerlerin yüzde 42’si hakaretten, yüzde 30’u dayaktan, yüzde 28’i orantısız cezalardan, yüzde 24’ü sağlık hizmeti alamamaktan, yüzde 14’ü aşırı fiziksel aktiviteye zorlanmaktan, yüzde 14’ü tehdit edilmekten, yüzde 7’si rütbeli personelin şahsi işlerine koşturulmaktan, yüzde 7’si uykusuz bırakılmaktan şikâyetçidir.”​

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