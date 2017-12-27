T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu

27 Aralık 2017 20:00

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakında 696 sayılı KHK'daki düzenlemeye yönelik ""Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, Aldan'ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

ETİKETLER

Ömer Süha Aldansoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24