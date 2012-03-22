CHP'li milletvekili Meclis'e eroin ve kokainle geldi

T24 - CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasına dikkat çekmek için satın aldığı kokain ve eroinle basın toplantısı düzenledi.



CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Antalya merkezdeki Zeytinköy semtinin, uyuşturucu baronlarının hüküm sürdüğü teneke mahalleleri andırdığını söyledi.

Sözkonusu bölgeye polisin dahi giremediğini ileri süren Sapan, uyuşturucu üzerinden dönen paranın 5 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Sapan, Antalya'da uyuşturucu madde kullanım yaşının 8'e kadar düştüğünü, bu yaştaki bir çocuğun uyuşturucu tedavisi aldığını iddia etti.

Bölgedeki uyuşturucu ticaretini yerinde görmek için tebdili kıyafetle, Zeytinköy'de araştırma yaptığını ve bu araştırmayı kamerayla gizli bir şekilde görüntülediğini anlatan Sapan, söz konusu semte girdiğinde önce uyuşturucu satıcıları tarafından potansiyel müşteri olarak fark edildiğini ifade etti.



‘Peynir mi taş mı?'



Kısa süre içinde uyuşturucu satma teklifleri ile karşılaştığını belirten Sapan, ''Bana, 'Peynir mi taş mı?' diye soran çok sayıda satıcı oldu. Peynirin 'eroin', taşın 'kokain' olduğunu kısa sürede öğrendim. Satıcılar, yakalanma korkusu olmadan, pervasızca işlerini yapıyorlardı. Hangi evlerde eroin, kokain bulunduğunu söyleyecek kadar pervasızlardı'' diye konuştu.

Sapan, Zeytinköy'de, bir kullanımlık olarak 50 lira karşılığında kokain, 20 lira karşılığında eroin aldığını, 50 lira da satıcılara, ''komisyon'' verdiğini anlattı.

Aldığı kokain ve eroini gösteren Sapan, uyuşturucu alışverişi sırasında gizlice kaydettiği görüntüleri de bilgisayar üzerinden basın mensuplarına izletti.

Bu uyuşturucuya çocukların da çok kolay bir şekilde ulaştığını ve bağımlı hale geldiğini ifade eden Sapan, amacının, uyuşturucu maddeye ulaşımın ne kadar kolay olduğuna dikkati çekmek olduğunu vurguladı.

Yıldıray Sapan, basın toplantısının ardından eroin ve kokaini tutanakla Meclis polisine teslim etti.



‘Sen yanmasan ben yanmasam...'



Gazetecilerin soruları üzerine, yaptığının suç olabileceğini kabul eden Yıldıray Sapan, ''Toplumsal bir yaraya dikkat çekmek istedim. Ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar karınlıklar aydınlığa'' dedi.