CHP'li Milletvekili: Cumhuriyet’e 'kumpas davası' Türkiye tarihine bir rezillik olarak geçiyor

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesinin bugün başlayacak olan ve basında sansürün kaldırılmasının yıldönümüne denk gelen duruşması için çağrıda bulunan Bakan, "Cumhuriyet’e kumpas davası Türkiye tarihine bir rezillik olarak geçiyor" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bakan, ziyaret ettiği Berberoğlu’nun sağlık ve moralinin iyi olduğunu anımsatarak “Herkese selamlarını iletti” dedi.

"Cumhuriyet'e kumpas davası tarihe rezillik olarak geçiyor"

“İnsanlar, parke döşettiği için para ödemesi yaptığı parke döşemecisinin oğlunun FETÖ bağlantısı olduğu düşünülen bir firmaya malzeme sattığı için FETÖ’cü olmakla suçlanıyor. Adeta aklımızla alay ediyorlar" diyen Bakan, 'Cumhuriyet' İddianamesinin FETÖ sanığı bir savcı tarafındanhaırlandığını hatırlatarak, "Cumhuriyet’e kumpas davası Türkiye tarihine bir rezillik olarak geçiyor. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet ve onun çocuklarının, yani bizlerin gazetesidir. Bizler, Cumhuriyet Gazetesi’nin yazar ve yöneticilerin yaptığı gazeteciliğin tanığız. Duruşma tarihi seçilirken verilmek istenen mesajın da farkındayız. Basında sansürün kaldırılmasının yıldönümünde, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek olan Cumhuriyet Davası’nda, Cumhuriyet’in yanındayız. Haber almak insan hakkıdır. Gazetecilik suç değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan, Cumhuriyet gazetesi yayın danışmanı ve yaarı Kadri Kadri Gürsel’ i ziyaret etme talebine Adalet Bakanlığı’ndan yanıt alamadığını belirterek, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel’i ziyaret talebime Adalet Bakanlığı’ndan bir yanıt alamadım. Cumhuriyet Gazetesi’ni yok etmeye yönelik bu kumpası elbet çökecek. Ergenekon gibi, Balyoz gibi...”