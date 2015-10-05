CHP’li Yarkadaş: CHP iktidarında, gazetecilerin dişleri sökülmeyecek, hiç kimse sinek gibi ezilmeyecek

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, medya üzerindeki baskıların CHP iktidarı ile sona ereceğini söyledi. Yarkadaş, " CHP iktidarında, gazetecilerin dişleri sökülmeyecek, hiç kimse sinek gibi ezilmeyecek, kimsenin tırnağı çekilmeyecek...'' dedi.

CHP Kartal İlçe Örgütü'nün Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, medya üzerindeki baskıların artarak sürdüğünü söyledi. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun'a yönelik organize saldırının bunun son örneği olduğunu hatırlatan Yarkadaş, "Gerçeklerin öğrenilmesinden korkanlar, TV binalarını bastırıyor, gazetecileri tehdit ediyor, topluma gözdağı vermek için yumruklatıyor'' dedi.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan Coşkun'u CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile evinde ziyaret ettiklerini ve Coşkun'un moralinin iyi olduğunu belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile Ahmet Hakan'ın evine gittik, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ahmet Hakan, partimizi ve sayın genel başkanımızı kimi zaman çok sert ifadelerle eleştiren bir yazardır. Ama buna rağmen, sayın genel başkanımız Hakan'ın evine giderek, Kaçak Saray'daki diktatorya heveslisine demokrasi dersi vermiştir.''

AKP iktidarının yaklaşan seçimler öncesi oylarını bir türlü artıramadığı için saldırganlaştığını da belirten Yarkadaş, şunu söyledi: "AKP'nin milletvekilleri gazete binalarını basıyor. Bir milletvekili medya patronlarının dişlerini sökeceğini, tırnaklarını çekeceğini söylüyor. Yandaş gazeteci ise gazetecilerin sinek gibi ezileceğini belirtiyor. Buradan açıkça ilan ediyorum: CHP iktidarında, gazetecilerin dişleri sökülmeyecek, hiç kimse sinek gibi ezilmeyecek, kimsenin tırnağı çekilmeyecek... CHP iktidarında gazeteciler, fikirleri ne olursa olsun, gözümüz gibi korunacak.''