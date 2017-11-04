CHP’li Milletvekili Ali Şeker’den sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması





İSTANBUL,(DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Sağlık Bakanlığı\'na Bimer yolu ile sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti sordu. Ali Şeker, sorularına Bakanlık tarafından verilen cevapları yazılı bir açıklamayla paylaştı.

Şeker’in yazılı açıklamasında yer alan Beyaz Kod verilerinde şunlar yer aldı:

“2013 yılında 10.715 sağlık çalışanı; 2014 yılında 11.174 sağlık çalışanı; 2015 yılında 12.245 sağlık çalışanı; 2016 yılında 11.867 sağlık çalışanı; 2017 yılının ilk 6 ayında ise 5.347 sağlık çalışanı çeşitli şiddet olaylarına maruz kaldı.

2017’nin ilk 6 ayında şiddete maruz kalan toplam 5.347 sağlık çalışanının yüzde 55’i hekim; yüzde 37’si hekim dışı sağlık personeli; diğerleri ise idari personel.

2016 rakamlarına göre şiddet uygulayan 8.951 kişinin yüzde 70’i erkek, yüzde 30’u kadın; yüzde 50’si hasta yakını, yüzde 36’sı ise hastanın kendisi.

2013-2017 ortalamalarına göre sağlıkta şiddet olaylarının büyük çoğunluğu devlet hastaneleriyle, eğitim ve araştırma hastanelerinde gerçekleşiyor.

Hekimlere yapılan müracaat sayısına göre 2016 yılında en fazla şiddet olayının yaşandığı 3 kent sırasıyla Karabük, Iğdır ve Çorum. En az şiddet olayının yaşandığı kentler ise Şırnak, Elazığ ve Batman.”



“YATIRIMI İNSANA DEĞİL, BİNAYA YAPARAK GELİŞİM SAĞLAYABİLECEĞİNİ ZANNEDEN BİR ANLAYIŞ”

Şeker açıklamasında ayrıca, “Yatırımı insana değil, binaya yaparak gelişim sağlayabileceğini zanneden bir anlayış sağlık sistemini yönetiyor. Sağlıkta büyük dönüşüm adı altında 15 yılda yapılanlar sonucunda, neredeyse her gün sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet olaylarını televizyon ekranlarında izliyoruz, gazetelerde okuyoruz. Sistemi işlemez hale getiren iktidar, sorumluluğunun bedelini sağlık çalışanlarına ödetiyor” dedi.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN KOCA BİR GARABETE DÖNÜŞECEĞİNİ DEFALARCA ANLATTIK”

Ali Şeker, performans sisteminin sağlık çalışanları üzerinde oluşturduğu baskı sonucu geçtiğimiz hafta 2 genç doktor ve 1 tıp öğrencisinin intihar ettiğini hatırlatarak, “Hayatını insanlara faydalı olmaya ve insanların sağlıklı yaşamasına adamış sağlık çalışanlarını hayatlarından vazgeçme noktasına getiren sözüm ona sağlıkta dönüşüm sistemi, toplumun tamamını hasta etmektedir. Biz iktidarı defalarca uyardık, sağlık sisteminin koca bir garabete dönüşeceğini defalarca anlattık. Ama her olayda olduğu gibi AKP İktidarı uyarılarımızı duymadı, görmedi, umursamadı” diye konuştu.

