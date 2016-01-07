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CHP’li milletvekili Ali Haydar Hakverdi: Milyonluk Mercedes’e binen Görmez haddini bilmeli

"Görmez’in, vicdanlı Sünni yurttaşlarımızın gözünde de itibarı yok"

07 Ocak 2016 20:32

CHP Ankara Milletvekili, TBMM Katip Üyesi Ali Haydar Hakverdi, “Cemevleri kırmızı çizgimizdir” diyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in,  ayrımcılık ve nefret suçu işlediğini söyledi. Hakverdi, “Görmez, haddini bilmeli ve bürokrat olduğunu unutmamalıdır. Hiçbir makamın bu topraklarda kardeşliğimizi bozmaya gücü yetmeyecektir” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan CHP’li Ali Haydar Hakverdi,  Mehmet Görmez’in Cemevlerine dair söz söyleme hakkı olmadığını savunarak, “Ülkede yoksulluk had safhadayken, milyonluk Mercedes’e binen ve 23 milyonun hesabını vermeyen Görmez’in, vicdanlı Sünni yurttaşlarımızın gözünde de itibarı yoktur” ifadelerine yer verdi.

Hakverdi’nin yazılı açıklaması şöyle:

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da Alevilere her alanda saldırılar olmuştur. 2016 yılına girdiğimiz ilk günlerde ise Alevilerin ibadethanesi için yasal ve dini olarak ibadethane olmasına karar verme yetkisi ve hakkı olmayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ‘Cemevleri kırmızı çizgimizdir’ diyerek yılın ilk saldırısını başlatan kişi olmuştur.

 

“'Kırmızı çizgi' lafı bizi şaşırtmıyor”

 

‘Cemevleri terör merkezidir’ diyen AKP vekilinden sonra Diyanet İşleri Başkanının ‘Cemevleri kırmızı çizgimizdir’ demesi bizleri şaşırtmıyor!! Çünkü zihinlerindeki gerçekleri artık daha da açık dile getiriyorlar. Buradan Cemevlerine dil uzatanlara sesleniyorum; bundan sonra Cemevleri üzerine bir şeyler söylerken bin kere düşünün.

 Suudi Arabistan'da, 'Erkek açsa karısını yiyebilir' fetvası veren Suud müftüsüyle bir araya gelen ve “sekülerizmin dinlerden kaynaklanan şiddeti de geride bırakarak dünyayı topyekun bir savaşın içine soktuğunu” söyleyen Mehmet Görmez’in, Cemevlerine dair söz söyleme hakkı yoktur. Ülkede yoksulluk had safhadayken, milyonluk Mercedese binen ve 23 milyonun hesabını vermeyen Görmez’in, vicdanlı Sünni yurttaşlarımızın gözünde de itibarı yoktur. Ayrımcılık yapan ve nefret suçu işleyen Görmez, haddini bilmeli ve bürokrat olduğunu unutmamalıdır. Hiçbir makamın bu topraklarda kardeşliğimizi bozmaya gücü yetmeyecektir.”

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