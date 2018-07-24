CHP'li milletvekili adayından “Kovuldum resmen” diyen AKP'li Özalan'a tepki: Seçim aracıma el kondu, broşürlerim toplatıldı

24 Haziran seçimlerinde CHP'den Erzurum milletvekili adayı Gonca Aytaş, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın seçim çalışması için gittiği bir ayakkabı dükkanından "Resmen kovuldum" açıklamasına tepki gösterdi. Aytaç, seçim çalışmaları döneminde seçim aracının Erzurum'a sokulmayarak el konulduğunu ve broşürlerinin toplatıldığını söyledi.

AKP İzmir Milletvekili Özalan, seçim çalışmaları sırasında İzmir Karşıya'da gittiği bir ayyakkabı dükkanından, AKP milletvekili adayı olduğu için dışarı çıkarıldığını belirterek "Kovuldum resmen" demişti.

CHP'den Erzurum milletvekili adayı avukat Gonca Aytaş, sosyla medya hesabından Özalan'nın açıklamasını retweet'leyerek "Erzurum’da adaydım, seçim aracım şehre sokulmadı, zorla el konuldu, afiş broşürlerim toplatıldı. Seçim aracım özel kuvvetlerce çevrildi. Ben ana muhalefet partisinin 1. Sıra adayıydım" dedi.