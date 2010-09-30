T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Mesut Değer, Hanefi Avcı'yla görüştü

CHP'li Mesut Değer Silivri Cezaevi'nde yatan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile yüzyüze görüştü.

30 Eylül 2010 03:00

T24- CHP Parti Meclisi(PM) üyesi Avukat Mesut Değer, Silivri Cezaevi'ne giderek tutuklanan Hanefi Avcı'yı ziyaret etti. Avcı ile avukat sıfatıyla görüşen Değer, avukat tutması yönündeki telkinlerine Avcı'nın, "Hukuksuz bir olaya karşı, hukuk işletmem söz konusu değil" dediğini aktardı.


Ziyaretin ardından NTV'nin sorularını yanıtlayan Değer, Avcı ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:
"Bu kanunsuz dinlemelerin kendisinin Necdet ile bir komplo kurulduğunu, bu dinlemeleri ört bas etmek için monte edildiğini söylüyor. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermemiş, yargıda ifade vermiş, bir avukat da tutmamıştır. Olayın hukuksuz olduğunu söyleyip, hukuksuz bir olayı hukukla savunulamayacağını bahsediyor. '9 aydır şikayet ettikleri kişilerin halen aynı yerde olduğunu' da söyleyip 'tahkikatı da onlar yürütüyor' diyor. Bu nedenle asıl önemli olan kitaptır. Kamoyununun dikkatle okuması gereken bölümün ikinci bölüm ihbar ve şikayetler bölümünün iyi anlaşılması gerektiğini vurguluyor. Kendisinin bir emniyet müdürü olarak hukuksuz dinlemeleri ihbar ettim, şikayet ettim. Bu konuda bir inceleme yapılması gerekiyor. Sadece bu olay nasıl kapatılacak, Avcı'ya örgüt suçlamasıyla bunun sağlanmaya çalışıldığını söyledi. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu hatırlatıyor. Bu konuda bir araştırma ve inceleme yapılmadığını vurguluyor. Kendisinin yapı itibarıyla bir illegal sol örgütle ile ilişkisinin olmasının imkansız olduğunu da söyledi."


Avcı'nın sağlık ve moralinin yerinde olduğunun altını çizen Değer, şöyle devam etti:

"Tutuklamaya itiraz etmedi. Ortada bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluk olduğu sürecede, hukuku işletmeyeceğini söyledi. Silivri'de kalıyor. Kendisi tek kalıyor. Önümüzdeki süreçte diğer mahkumlarla görüşür mü bilemiyorum. Ancak moralinin yüksek, sağlığının yerinde olduğunu ifade edeyim ben. Bu süreçte kendisini savunması gerekiğini ifade ettim. Bir avukat tutması gerektiğini, tutuklamaya itirazın uygun olacağını söyledim. Ancak hukuksuz bir olaya, karşı hukuku işletmeyeceğini tekrar ifade etti."


Kezban Küçük konusu da açıldı

Değer, Hanefi Avcı'nın sevgilisi Kezban Küçük'ün açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerini ise özel hayatın gizliliğini esas aldığı için aktaramayacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24