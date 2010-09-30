CHP'li Mesut Değer, Hanefi Avcı'yla görüştü

T24- CHP Parti Meclisi(PM) üyesi Avukat Mesut Değer, Silivri Cezaevi'ne giderek tutuklanan Hanefi Avcı'yı ziyaret etti. Avcı ile avukat sıfatıyla görüşen Değer, avukat tutması yönündeki telkinlerine Avcı'nın, "Hukuksuz bir olaya karşı, hukuk işletmem söz konusu değil" dediğini aktardı.



Ziyaretin ardından NTV'nin sorularını yanıtlayan Değer, Avcı ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

"Bu kanunsuz dinlemelerin kendisinin Necdet ile bir komplo kurulduğunu, bu dinlemeleri ört bas etmek için monte edildiğini söylüyor. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermemiş, yargıda ifade vermiş, bir avukat da tutmamıştır. Olayın hukuksuz olduğunu söyleyip, hukuksuz bir olayı hukukla savunulamayacağını bahsediyor. '9 aydır şikayet ettikleri kişilerin halen aynı yerde olduğunu' da söyleyip 'tahkikatı da onlar yürütüyor' diyor. Bu nedenle asıl önemli olan kitaptır. Kamoyununun dikkatle okuması gereken bölümün ikinci bölüm ihbar ve şikayetler bölümünün iyi anlaşılması gerektiğini vurguluyor. Kendisinin bir emniyet müdürü olarak hukuksuz dinlemeleri ihbar ettim, şikayet ettim. Bu konuda bir inceleme yapılması gerekiyor. Sadece bu olay nasıl kapatılacak, Avcı'ya örgüt suçlamasıyla bunun sağlanmaya çalışıldığını söyledi. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu hatırlatıyor. Bu konuda bir araştırma ve inceleme yapılmadığını vurguluyor. Kendisinin yapı itibarıyla bir illegal sol örgütle ile ilişkisinin olmasının imkansız olduğunu da söyledi."



Avcı'nın sağlık ve moralinin yerinde olduğunun altını çizen Değer, şöyle devam etti:

"Tutuklamaya itiraz etmedi. Ortada bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluk olduğu sürecede, hukuku işletmeyeceğini söyledi. Silivri'de kalıyor. Kendisi tek kalıyor. Önümüzdeki süreçte diğer mahkumlarla görüşür mü bilemiyorum. Ancak moralinin yüksek, sağlığının yerinde olduğunu ifade edeyim ben. Bu süreçte kendisini savunması gerekiğini ifade ettim. Bir avukat tutması gerektiğini, tutuklamaya itirazın uygun olacağını söyledim. Ancak hukuksuz bir olaya, karşı hukuku işletmeyeceğini tekrar ifade etti."



Kezban Küçük konusu da açıldı

Değer, Hanefi Avcı'nın sevgilisi Kezban Küçük'ün açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerini ise özel hayatın gizliliğini esas aldığı için aktaramayacağını belirtti.



