CHP'li Mengü: HSYK rahatsız oldu

T24 - CHP Anayasa Komisyonu Üyesi Şahin Mengü, Zekeriya Öz'ün HSYK Birinci Dairesi’nin bugün 539 sayılı adli yargı kararnamesini ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atanmasını, "Bir hâkimin bir savcının ataması kendi yargı çevresinin dışına yapılıyorsa izne tabidir. Yoksa İstanbul'da bir yerden bir yere atama yapılıyorsa bu izne tabi değildir. İkincisi bu davalar 20 yıl sürecek gibi gözüküyor. Bu savcılar 20 yıl aynı yerde mi görev yapacak?" diye değerlendirdi.

Savcı Zekeriya Öz'ün görev yerinin değiştirilmesini HSYK'nın yapılan şikayetlerden rahatsız olmasına bağlayan Mengü, Cnn Türk'te,"Bekir Bozdağ, bizlerin dosyayı bilmediğimizi söylüyor. Kendisi biliyor mu? Bu davanın hukuka uygun olduğunu söylemek mümkün mü?" dedi.