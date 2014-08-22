CHP'li Melda Onur'dan 10 maddelik kurultay manifestosu

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, CHP Kurultayı için 10 maddelik bir manifesto hazırladı. Onur manifestosunda kadın erkek sayısının eşit olmasını ve eşbaşkanlık sistemini önerdi. Ayrıca Gezi ruhunu ve LGBTİ dünyasını temsil eden Parti Meclisi üyeleri görmek istediğini de söyledi. Melda Onur, partinin en sağında sosyal demokratların olması gerektiğini de söyledi. Genel Başkan için isim önermeyen Onur, "10 maddelik manifestomun karşılığını en yüksek derecede gördüğüm adaya oy veririm" dedi.

CHP'de yaklaşan kurultay öncesi hazırlıklar sürerken CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, 10 maddelik bir manifesto hazırladı. Onur'un ilerihaber.org için kaleme aldığı yazı şöyle:

"CHP Kurultaylar Partisidir” deyip kiminin burun kıvırdığı, kiminin önemsizleştirmeye çalıştığı, hatta müstehzi eleştirdiği bu gerçeklik, CHP'nin 90 yıldır varoluşunun önemli bir besin kaynağı bence...

Parti içi demokrasi, ön seçim, eğilim yoklaması, kurultay dendiğinde CHP'nin üyelerinden delegelerine, tüm örgütlerine bir heyecan gelir. Bir hareketlilik başlar; kulisler yoğunlaşır, ortamlarda parti eleştirileri yapılır, eski kurultay anıları anlatılır. Ne yapmak gerektiği, nasıl olmak gerektiği konuşulur.

Olması gereken de budur...

12 yıldır yaldızlı parlak kağıda sarılmış içi son derece kalitesiz, kötü üretilmiş bir çikolata gibi tabakta sunulan AKP'nin dayattığı gibi olmamalıdır siyasal partilerde işleyiş. Dayakçı koca, dayakçı baba, dayakçı öğretmen, dayakçı komutan, azarlayan patron kıvamında bir liderin “partimiz kararlarını istişare ile alır” sözüne inanacak değiliz. “Parti dediğin böyle olur” “Beyefendi neylerse güzel eyler” aldatmacasına kanıp partide farklı sesle çıkmasını “kaos” olarak tanımlayanlara itibar etmemekteyim.

İşte bu sebeple CHP Olağanüstü Kurultayı öncesi parti yönetimine 10 madde manifestosu sunuyorum:

1- Öyle bir yönetim istiyorum ki partiyi 2015 seçimlerine taşısın.

2- Öyle bir yönetim istiyorum ki, “Ahmet'e hangi koltuğu verelim” değil “Bu koltuğu en iyi kim doldurur” mantığıyla oluşturulsun.

3- Parti Meclisinde isme odaklanmaktan ziyade; meslek, uzmanlık, temsiliyet esas olsun; isim nasılsa yazılır.

4- Tüzükteki yüzde 33 kadın kotasını minimum sayıp, kadın – erkek sayısı eşit olsun ve eşbaşkanlık için tüzük çalışmaları başlasın.

5- Tüzükteki yüzde 10 gençlik kotasını minimum sayıp, gençlik oranı yüzde 25'e yükseltilsin.

6- Gezi Ruhu ile anılan toplumsal muhalefetin bedel ödemiş yüzlerini PM'de görelim.

7- Mutlaka LGBTi PM üyemiz olsun.

8- Muhafazakar kesimin oyunu sağdan siyasetçi katmak yerine, muhafazakar kesimin sorunlarını yaşam hakkı bakış açısıyla çözecek sol-sosyal demokrat katılımlara öncelik verilsin

9- Tüzük değişikliği ve Parti Programı değişikliği için karar alınsın.

10- Partinin en sağında sosyal demokratlar olsun.

Şimdi akıllara “Bu tamam da Genel Başkanlık yarışından söz etmemiş” diye bir nokta takılabilir. Benim işim isimlerle değil programlarla. 10 maddelik manifestomun karşılığını en yüksek derecede gördüğüm adaya oy veririm."