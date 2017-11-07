CHP'li meclis üyesine silahlı saldırıda 2 kişi gözaltında

Mehme YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - İSTANBUL\'un Silivri İlçe Belediyesi\'nin CHP\'li meclis üyesi Cengiz Aksu\'nun silahlı saldırıda yaralandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Silivri Belediyesi meclis üyesi Cengiz Aksu, dün akşam saatlerinde Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi Askeri Havaalanı Kavşağı\'nda otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Aksu, Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından Silivri İlçesi\'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirdi, içindeki C.A. ile V.A.\'yı gözaltına aldı.

Yapılan soruşturmada şüphelilerden C.A.\'nın, dün akşam Cengiz Aksu\'ya yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu belirlendi. C.A. ve V.A., soruşturmanın yürütüldüğü Çorlu\'ya getirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, meclis üyesi Cengiz Aksu\'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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