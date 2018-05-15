CHP'li Meclis üyesi o afişi yırttı: Provokasyon!

İstanbul Büyükşehir Belediye binasında CHP grup odasının bulunduğu koridora asılan İSKİ afişi gerilim yarattı. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, eski İBB başkanlarından Nurettin Sözen’in fotoğrafının bulunduğu “Koktuk.. kokuyoruz” başlıklı bir gazete kupürünün yer aldığı afişi yırtarak tepkisini gösterdi. Ataman, “CHP grubunun bulunduğu koridora bu afişi asmak provokasyondur” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, afişler başkanlık binasının ikinci katında bulunan parti grup odalarının bulunduğu koridora da konuldu. Afişlerde “Haliç'in çevreye verdiği rahatsızlık yıllarca gazetelere manşet oldu” denilerek eski İBB Başkanlarından Nurettin Sözen'in fotoğrafının bulunduğu bir gazete kupürü de kullanıldı. Meclis oturumu öncesi gerçekleştirilen parti grup toplantısına katılmak üzere gelen CHP'li meclis üyeleri, partilerinin toplantı salonuna giden koridorda bu afişi görünce şok oldu. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, afişteki Nurettin Sözen'in olduğu bölümü yırtarak tepkisini gösterdi.

“CHP'ye hakarettir"

Ataman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği “CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur” ifadelerinin ardından AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu afişleri hazırlatmasının manidar olduğunu söyledi.

Ataman, “CHP grup odasının bulunduğu koridora bunu asmak CHP'ye provokasyon yapmak demektir. ‘Gelin bunu yırtın duvarları yıkın' demektir. Geçmişte belediye başkanlığı yapmış herkesin burada büstleri var. Bunların hepsi diğer belediye başkanları tarafından saygı ile anılır. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş bile geçmişte yapılan hizmetleri saygı ile yad eder. Bu gazete kupürünün buraya asılması CHP'ye hakarettir” dedi.

CHP’li Gülsever'den tepki

İSKİ’nin tanıtım afişi İBB Meclis oturumunda da tartışma yarattı. Meclis toplantısında söz alan CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, “Dönemin belediye başkanını küçülten yazılar var. Belediye başkanları doğru yapar yanlış yapar ama hepsinin hizmeti var. Afişten resmin kaldırılmasını rica ve talep ediyorum” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı da “İSKİ genel kurulu nedeniyle farkındalık oluşturmak için koyduk. Tarihsel süreçte bunlar yaşandı, silemeyiz. Niye yırtacak kadar etkilendiler bilemiyorum" ifadesini kullandı.