CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Belediye Meclis üyesi Erdal Aktuğ, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Dursun, Bursa Büyükşehir ve Mudanya belediye meclisleri üyesi Erdal Aktuğ’un, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aktuğ’un da kendi sayfasından yaptığı paylaşımı 10 dakika sonra kaldırdığı öne sürüldü.

Aktuğ, polis tarafından Mudanya\'da gözaltına alındı. Erdal Aktuğ\'un İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI