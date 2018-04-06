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CHP'li meclis üyesi AK Partili üyenin üzerine su fırlattı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında çıkan tartışma sırasında, CHP Grup Başkanvekili Fikret Zaman, plastik bardakta bulunan suyu AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Terzi'nin üzerine fırlattı

06 Nisan 2018 20:40

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK İl Genel Meclisi\'nde bütçe görüşmeleri sırasında çıkan tartışma sırasında, CHP Grup Başkanvekili Fikret Zaman, plastik bardakta bulunan suyu AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Terzi\'nin üzerine fırlattı. İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, tartışmayı büyümeden sonlandırdı.
İl Genel Meclisi 5\'inci birleşiminde bütçe görüşmeleri kapsamında, 13 milyon 19 bin lira safi nakit artışının görüşüldüğü sırada AK Partili ve CHP\'li belediye meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmail Terzi, CHP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda CHP Merkez İlçe Başkanı olan Fikret Zaman\'ı eleştirdi. Terzi\'nin, \"CHP\'nin başkanvekili köyleri bilmiyor\" ifadesinin ardından söz alan Zaman, köyleri yakından tanıdığını ve her zaman köylere gittiğini söyledi. Terzi ise \"Allah kabul etsin\" dedi. Meclis üyelerinin gülüşmeleri üzerine sinirlenen Fikret Zaman, önünde plastik bardakta bulunan suyu İsmail Terzi\'nin üzerine fırlattı. Tartışmalar İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli\'nin araya girmesiyle sona erdi.

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