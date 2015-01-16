CHP’li Maltepe Belediye Başkanı: İlçenin yönetimini bir hafta AKP’ye devretmek istedim, kabul etmediler

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “Yurtdışı seyahatine giderken koltuğumu vekâleten AK Partili meclis üyesine bırakmak istedim, ‘Bir hafta ilçeyi yönetin’ dedim ama kabul etmediler. Keşke etselerdi. Bu bir ilk olacaktı” dedi.

Dinler arası hoşgörü projesi hazırladığını da söyleyen Ali Kılıç, “Bizim yıllarca gâvur dediğimiz insanların bizim gibi insan olduklarını, yüreği sevgiyle dolu olabileceğini, insanlara yardım eli uzatabileceklerini görmeden, tanımadan önyargıyla yaklaşmamamız lazım. Keşke dünyayı kucaklayabilsek. Kalıpları yıkmalıyız” diye konuştu.

Habertürk gazetesinden Esra Boğazlıyan’ın, Ali Kılıç ile yaptığı söyleşinin bir kısmı şöyle:

Sizi, peş peşe aldığınız kültürel ve radikal kararlarla tanıdık. Peki bu fikirler önceden planlanmış mıydı? Talepler doğrultusunda mı oluştu? Nasıl oldu?

Biz bütün inançlara kucak açan bir ülkenin insanlarıyız. Anadolu’da Mevlâna’ya, Hacı Bektaş’a baktığınızda, Ürgüp’te, Göreme’de kiliselere girdiğinizde, burada inançların ve kültürlerin nasıl birbirlerini beslediklerini görmek mümkün. İşte Anadolu’daki bu anlayış bizim yol haritamız oldu. Bir de 25 yıl Almanya’da yaşamam, orada azınlık olmanın ne kadar zor olduğunu bilmem de bu kararlarda etkili oldu. Burada amaç kucaklamaktı. Daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cemevleriyle ilgili karar almadan biz belediye meclisimizde cemevlerini ibadethane olarak kabul ettik. Arzu edilseydi, bu kararı alarak AİHM’ye ‘Türkiye’de sizin baktığınız bakış açısı yoktur. Bir belediyemiz bu kararı almıştır’ denilebilirdi. Bu aslında olması gereken. Ben bir şey lütfetmedim. Siyasi büyüklerimizin elini rahatlatan bir karar aldık ama galiba kendimizi anlatamadık.

Alevi ve Hıristiyan belediye çalışanlarının Noel ve muharrem ayında izin yapmasına olanak tanıdınız. Peki bu kararda niye Musevi vatandaşlar yoktu?

Bu karar bütün inançlar için geçerli. Museviler için de geçerli. Arzu etmeleri halinde onlar da özel günlerinde, bayramlarında izin yapabilir. Noel tatilinden 5 çalışanımız faydalandı. Müthiş bir şey. Çok mutlu oldum. Bu kararın Maltepe ölçeğinde de son derece saygıdeğer olduğunu gördüm. Vatandaş memnun.

‘Maltepeliler memnun’ diyorsunuz, dışarıdan nasıl tepkiler geldi?

Sosyal medyada eleştirildik. Fakat doğal. Olmasa şaşardım zaten. Eleştiriye açık olmamız lazım. Böyle bir karar alıyorsak bunu göğüsleyebilme cesaretine sahip olmamız gerekiyor. Hıristiyan inancına mensup çalışanlar, ‘Müslüman olanlar bayramlarda tatil yapıyor, ben niye yapmıyorum?’ dediklerinde buna cevap veremezdim.

Böyle diyen olmuş muydu?

Birkaç arkadaştan bu soruları duydum. Seçim öncesi ve sonrasında böyle talepler almıştım. Benim için önemli olan Maltepe halkının ne düşündüğüdür. Attığım her adımı onlarla konuşuyorum. Noel ağacını dikmeden, tatil ilan etmeden cami imamlarımızı topladım, cemevi dedelerini topladım, inanç önderlerini topladım, onların fikrini sordum. Herkes doğru bir anlayış olduğunu belirtti

Dinler arası hoşgörü adına başka projeniz olacak mı?

Evet, sürpriz bir projem daha var. Ama şimdi açıklamayacağım. Bizim yıllarca gâvur dediğimiz insanların bizim gibi insan olduklarını, yüreği sevgiyle dolu olabileceğini, insanlara yardım eli uzatabileceklerini görmeden, tanımadan önyargıyla yaklaşmamamız lazım. Keşke dünyayı kucaklayabilsek. Kalıpları yıkmalıyız.

Bir de meydan projesi var. Yıllardır gerçekleşmiyor. Bu dönemde yapılacak mı?

İnşallah yapılacak. Minibüs yolunda ciddi trafik sorunumuz var. Burada trafik yeraltına alınacak. 1 kilometre tünel olacak. Yukarıya da yeşil alan yapılacak. Belki hafif raylı sistemle desteklenecek. Kadir Abi’nin desteği de olacak.

Kadir Abi demişken, sizinle birlikte Büyükşehir’le ilişkilerin de geliştiğini görüyoruz...

İnsan ilişkilerine çok önem veriyorum. Seçildikten bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu’yla konuşurken ‘5 yıl boyunca parti rozetimi çıkarıp cebime koyacağım, sadece parti içi görevlerde takacağım’ dedim. ‘Doğrusunu yaparsın’ dedi. Sayın Topbaş’la konuşurken de bunu aynen aktardım. Topbaş’la abi-kardeş sohbeti var aramızda. Benim abim, çünkü benim amirim. Sağolsun bana büyük destek gösterdi. İlk kez bir şey yaptım. Görev sürem 6 ayı doldurduktan sonra seçimlerde rakibim olan diğer adayları toplayıp 6 aylık rapor verdim. Sonraki 6 aylık projeleri de anlattım. Sonra da diğer partilerin ilçe başkanlarına aynı raporu sundum. Çünkü Maltepe benim çiftliğim değil. 5 yıllığına seçildim. Yurtdışı seyahatimden önce AK Parti’nin meclis grup başkanını aradım. ‘Yerime seni başkanvekili olarak bırakmak istiyorum bir hafta boyunca. Lütfen bir hafta belediyeyi yönetir misiniz?’ dedim. Demokrasiyse muhalefeti de yönetimin içine çekmeliyim. Şaşırdılar bu teklif karşısında fakat kabul etmediler. Keşke kabul etseydi. Ama vazgeçmeyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Bu, Türkiye’de bir ilk olacak. Maltepe’yi birlikte yönetmek istiyorum. Gelip oturacak benim koltuğuma, varsa yanlışlarım görecek.