CHP'li Mahmut Tanal: Nüfus cüzdanlarındaki din hanesinden İslam'ı AKP kaldırdı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yapılan düzenlemeyle yeni çipli kimlik kartlarında din hanesinin yer almamasını eleştirdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösteren Tanal, "Nüfus cüzdanlarındaki din hanesinden 'İslam' AKP kaldırdı" diye yazdı.

Yapılan yeni düzenlemeyle kimlikler küçülerek yerini çipli kartlara bıraktı. Bu yeni kartlarda din hanesi bulnumuyor. İsteğe bağlı olma koşuluyla din bilgisi kartın görünen yüzünde değil, çip içinde bulunuyor.

CHP'li Tanal, din hanesinin yeni kimlik kartlarında yer almamasını sosyal emdya adresinden eleştirdi. "Nüfus cüzdanlarındaki din hanesinden 'İslam' AKP kaldırdı" diye yazan Tanal'a pek çok Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Tanal'ın paylaşımının altına KHK ile ihraç edildikten sonra işini geri alabilmek için Yüksel Caddesi’nde yaptığı eylemlerle tanınan Sosyolog Veli Saçılık da yorum yaptı. "Nüfus kütüklerinde bu bilgi saklı tutuluyor. Yani kalkmadı" diyen Saçılık, "Bir kişinin nüfus cüzdanında dinin yazması bürokratik olarak faydasız bilgidir. Azınlıklar için risktir" uyarısında bulundu.